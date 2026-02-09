ГАЗ ведет переговоры о локализации производства автомобилей в Саудовской Аравии

«ГАЗ уже прошел сертификацию своих легких коммерческих автомобилей здесь, на саудовском рынке. В случае, если автомобили найдут свой спрос, то они рассматривают в том числе и вопрос по началу крупноузловой сборки для того, чтобы выходить как на саудовский рынок, так и на рынки ближайших государств», — сказал он.

Глава Минпромторга также отметил, что значительный интерес к выходу на саудовский рынок проявляет и другой крупный российский производитель — компания «КамАЗ».

Таким образом, успешная сертификация ГАЗа может стать первым шагом к расширению присутствия российского автопрома на стратегически важном ближневосточном направлении.

