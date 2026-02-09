Опубликовано 09 февраля 2026, 13:381 мин.
ГАЗ ведет переговоры о локализации производства автомобилей в Саудовской Аравии
ГАЗ прорабатывает возможность производства автомобилей в Саудовской Аравии. Это будет возможно при устойчивом спросе на продукцию компании. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия».
© «Группа ГАЗ»
«ГАЗ уже прошел сертификацию своих легких коммерческих автомобилей здесь, на саудовском рынке. В случае, если автомобили найдут свой спрос, то они рассматривают в том числе и вопрос по началу крупноузловой сборки для того, чтобы выходить как на саудовский рынок, так и на рынки ближайших государств», — сказал он.
Глава Минпромторга также отметил, что значительный интерес к выходу на саудовский рынок проявляет и другой крупный российский производитель — компания «КамАЗ».
Таким образом, успешная сертификация ГАЗа может стать первым шагом к расширению присутствия российского автопрома на стратегически важном ближневосточном направлении.
