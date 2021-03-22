60-летнюю «Чайку» в идеальном состоянии продают за 12 миллионов рублей

В объявлении указано, что в настоящий момент «Чайка» находится в городе Лимасол на Кипре. Однако для потенциального покупателя владелец раритетного седана готов доставить машину в Россию. Каким образом советский автомобиль оказался в островном государстве на Среднем Востоке, неизвестно. Продавец уверяет, что его ГАЗ-13 имеет богатую историю.
Фото: «Авто.ру»
Судя по фотографиям, «Чайка» находится в идеальном состоянии. По словам продавца, автомобиль сохранил полностью заводские комплектующие и не требует ремонта. За 60 лет эксплуатации машина прошла 65 000 километров и сменила более трех владельцев, при этом сохранив оригинальный ПТС.
ГАЗ-13 оборудован 5,5-литровым бензиновым V8 мощностью 195 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает автоматическая трансмиссия. До «сотни» заднеприводный седан разгоняется за 20 секунд. Расстаться со своей «Чайкой» продавец готов за 12 миллионов рублей.
В октябре прошлого года в России выставили на продажу «Чайку» в кузове универсал. За один из 12, сохранившихся до наших дней ГАЗ-13С, продавец планировал выручить два миллиона рублей.