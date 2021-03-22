60-летнюю «Чайку» в идеальном состоянии продают за 12 миллионов рублей

Судя по фотографиям, «Чайка» находится в идеальном состоянии. По словам продавца, автомобиль сохранил полностью заводские комплектующие и не требует ремонта. За 60 лет эксплуатации машина прошла 65 000 километров и сменила более трех владельцев, при этом сохранив оригинальный ПТС.

ГАЗ-13 оборудован 5,5-литровым бензиновым V8 мощностью 195 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает автоматическая трансмиссия. До «сотни» заднеприводный седан разгоняется за 20 секунд. Расстаться со своей «Чайкой» продавец готов за 12 миллионов рублей.