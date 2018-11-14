В США продают «Шишигу» за 169 тысяч рублей

На фотографиях видно, что грузовик находится в очень хорошем состоянии. Продавец сообщает, что это один из автомобилей, проданных с военной консервации в Венгрии в 1989 году. Машина требует небольших доработок: ремонта тормозной системы, очистки топливного бака, замены генератора и карбюратора.