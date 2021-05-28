Посмотрите на пикап «ГАЗон-Next» с тюнингом в стиле Ford Super Duty

Выставленный на продажу «ГАЗон-Next» построили в 2015 году специалисты нижегородской фирмы «Луидор». Необычную машину в том же году представили на выставке «Импортозамещение». А годом позже тюнингованный пикап приобрёл фермер из Калмыкии.

В основе модифицированного «ГАЗон-Next» лежит классическое для модели грузовое шасси с двухрядной кабиной. Однако отечественнее тюнеры серьезно поработали над внешностью грузовика, придав машине облик семейства пикапов Ford F-Series Super Duty. Автомобиль оборудовали оригинальной грузовой платформой, выполненной из нержавеющей стали. Кроме того, пикап получил новые бамперы, боковые подножки, а также дополнительное освещение на крыше и под решеткой радиатора.