Посмотрите на пикап «ГАЗон-Next» с тюнингом в стиле Ford Super Duty

Выставленный на продажу «ГАЗон-Next» построили в 2015 году специалисты нижегородской фирмы «Луидор». Необычную машину в том же году представили на выставке «Импортозамещение». А годом позже тюнингованный пикап приобрёл фермер из Калмыкии.
В основе модифицированного «ГАЗон-Next» лежит классическое для модели грузовое шасси с двухрядной кабиной. Однако отечественнее тюнеры серьезно поработали над внешностью грузовика, придав машине облик семейства пикапов Ford F-Series Super Duty. Автомобиль оборудовали оригинальной грузовой платформой, выполненной из нержавеющей стали. Кроме того, пикап получил новые бамперы, боковые подножки, а также дополнительное освещение на крыше и под решеткой радиатора.
Фото: Avito
Интерьер грузовика отделали натуральной кожей белого цвета, а также установили в салон пикапа новую мультимедийную систему со встроенным навигатором. За шесть лет эксплуатации необычным «ГАЗон-Next» владел один хозяин, который проехал на пикапе всего 2000 километров. В связи с этим грузовик сохранил состояние новой машины.
В движение модифицированный «ГАЗон-Next» приводит 4.5-литровый дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает пятиступенчатая механическая трансмиссия. Расстаться с тюнингованным пикапом владелец готов за 2 550 000 рублей.
В августе прошлого года горьковский автозавод начал опытное производство нового «Валдая-NEXT». Семейство среднетоннажных грузовичков ГАЗ получило бескапотную кабину от китайского автопроизводителя Foton, американский дизель Cummins 2.8 и новую 6-ступенчатую «механику» собственной разработки.