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16:24, 11 января 2013
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Японские гонщики построили 330-сильное купе Toyota GT 86

Команда Gazoo Racing полностью изменила внешний вид модели

Гоночная команда Gazoo Racing подготовила собственный концептуальный вариант купе GT 86 — GRMN Sports FR Concept Platinum. Японцы изменили дизайн модели почти до неузнаваемости и форсировали двухлитровый оппозитный двигатель с 200 до 330 лошадиных сил.

Купе GRMN Sports FR Concept Platinum
Купе GRMN Sports FR Concept Platinum
© Toyota Gazoo Racing
Ефим Репин

Гоночная команда Gazoo Racing, спортивный и тюнинг-партнер компании Toyota, подготовила собственный концептуальный вариант купе GT 86 — GRMN Sports FR Concept Platinum. Японцы изменили дизайн модели почти до неузнаваемости и форсировали двухлитровый оппозитный двигатель с 200 до 330 лошадиных сил. Спорткар дебютировал на Токийском моторшоу, открывшемся 11 января.

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Фото: Toyota Gazoo Racing

Отдача мотора, работающего в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, была увеличена за счет установки двойного наддува — турбины и механического нагнетателя. Кроме того, купе получило дифференциал повышенного трения на задней оси, спортивную заниженную подвеску и более мощные тормозные механизмы. Динамические характеристики "заряженной" Toyota GT 86 пока не сообщаются.

Также на купе установили новый обвес кузова, иную светотехнику, каркас безопасности, «ковши» с четырехточечными ремнями безопасности и 18-дюймовые колесные диски BBS с покрышками размерности 245/40 на передней оси и 265/35 на задней.

О возможности запуска в серию подобного автомобиля не сообщается.

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#GT 86
#GR86

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