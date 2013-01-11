Японские гонщики построили 330-сильное купе Toyota GT 86

Японские гонщики построили 330-сильное купе Toyota GT 86Команда Gazoo Racing полностью изменила внешний вид модели
Гоночная команда Gazoo Racing подготовила собственный концептуальный вариант купе GT 86 — GRMN Sports FR Concept Platinum. Японцы изменили дизайн модели почти до неузнаваемости и форсировали двухлитровый оппозитный двигатель с 200 до 330 лошадиных сил.
Гоночная команда Gazoo Racing, спортивный и тюнинг-партнер компании Toyota, подготовила собственный концептуальный вариант купе GT 86 — GRMN Sports FR Concept Platinum. Японцы изменили дизайн модели почти до неузнаваемости и форсировали двухлитровый оппозитный двигатель с 200 до 330 лошадиных сил. Спорткар дебютировал на Токийском моторшоу, открывшемся 11 января.
Фото: Toyota Gazoo Racing
Отдача мотора, работающего в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, была увеличена за счет установки двойного наддува — турбины и механического нагнетателя. Кроме того, купе получило дифференциал повышенного трения на задней оси, спортивную заниженную подвеску и более мощные тормозные механизмы. Динамические характеристики "заряженной" Toyota GT 86 пока не сообщаются.
Также на купе установили новый обвес кузова, иную светотехнику, каркас безопасности, «ковши» с четырехточечными ремнями безопасности и 18-дюймовые колесные диски BBS с покрышками размерности 245/40 на передней оси и 265/35 на задней.
О возможности запуска в серию подобного автомобиля не сообщается.