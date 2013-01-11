Японские гонщики построили 330-сильное купе Toyota GT 86

Также на купе установили новый обвес кузова, иную светотехнику, каркас безопасности, «ковши» с четырехточечными ремнями безопасности и 18-дюймовые колесные диски BBS с покрышками размерности 245/40 на передней оси и 265/35 на задней.

О возможности запуска в серию подобного автомобиля не сообщается.