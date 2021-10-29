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GR86
Новости
Для американцев выпустили оранжевую спецверсию Toyota GR 86
Спорткар отличает декором и оснащением
23 марта, 16:41
Toyota GR86 дрифтит в заброшенном торговом центре
Спорткаром управлял пилот команды Gazoo Racing
Видео: очень странный тюнинг Toyota GT 86 в духе автомобилей из «Форсажа»
Большинство доработок выполняют исключительно декоративную функцию
21 февраля, 19:39
Новости
Анастасия Мельник
29 октября 2021, 16:02
Новый спорткар Toyota GR86 прошёл доводку в подразделении Toyota Gazoo Racing
Toyota представила спортивные компоненты для нового купе GR86
9 февраля 2021, 20:21
8 месяцев подготовки и 3 уничтоженных машины: как снимали сцену из нового «Форсажа» длиной 4 секунды
Эпизод с тем, как Toyota GT86 разбивает стену, длится всего четыре секунды
10 августа 2020, 15:48
Прототип Toyota GR 86 нового поколения сфотографировали на дороге
Автомобиль в тяжёлом камуфляже заметили рядом с научно-исследовательским центром Toyota в Мичигане
25 апреля 2020, 12:00
Toyota GT86 и Subaru BRZ станут существенно мощнее
Спорткары нового поколения дебютируют следующей весной
2 апреля 2020, 13:13
Toyota начала выпускать GT86 из бумаги
Компания предложила каждому собрать свой экземпляр гоночного автомобиля
Купе Subaru BRZ удостоилось прощальной версии Final Edition
Японская марка готовится к обновлению заднеприводной модели
21 марта 2020, 23:23
Новости
Сергей Ильин
24 сентября 2019, 17:15
Toyota пообещала сделать новый GT86 лучше Supra
Главный инженер проекта GT86 подтвердил работу над преемником модели
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