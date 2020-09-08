Toyota сделала хот-хэтч GR Yaris еще агрессивнее

Наиболее заметная «обновка» для Yaris GR – это обвес, включающий в себя новые передний и задний спойлеры, боковые «юбки» и пару сдвоенных патрубков выхлопной системы.

Также появился дополнительный декор: красная полоса под линией окон, новые шильдики и карбоновые рамки для номеров. «Приодеть» кузов Yaris GR можно за 415 800 иен или 299 947 рублей по текущему курсу.

Для салона Gazoo Racing предлагает вставки из углепластика для приборной панели и дверных карт, особые коврики под ноги и в багажник. В каталоге также имеется регистратор Toyota Gazoo Racing Recorder, подключающийся к USB-входу и позволяющий записывать и анализировать данные при езде на треке. Стоимость улучшений для салона – 165 000 иен (119 000 рублей).