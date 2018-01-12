Компания продемонстрировала направление развития спортивной линейки

Пульс

«Тойота» показала 1000-сильный гибридный суперкар

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12 января 2018

Компания Toyota представила прототип 1000-сильного гиперкара под названием GR Super Sport Concept, который дает представление о том, в каком направлении будет развиваться линейка спортивных машин японской марки. Премьера концепта состоится на автосалоне в Токио, открывающемся в конце текущей недели.

[Лучшие спорткары Toyota в истории: дерзкие машины, которых стесняется Prius](https://motor.ru/selector/toyotasport.htm)

Лучшие спорткары Toyota в истории: дерзкие машины, которых стесняется Prius

Новинка разработана спортивным подразделением «Тойоты» – Gazoo Racing. В конструкции автомобиля использованы компоненты от спортпрототипа TS050 Hybrid, который участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). В том числе, от гоночной машины гиперкару достался 2,4-литровая бензиновая твин-турбо «шестерка» с непосредственным впрыском, входящая в состав гибридной силовой установки. Ее суммарная мощность – 1000 сил.

Другой информации о GR Super Sport в «Тойоте» не предоставили. В компании лишь уточнили, что хотели этим концептом показать, как можно «создавать спортивные машины из действующих гоночных автомобилей».

[Спортивный дом на колесах с эмблемой Toyota](https://motor.ru/selector/sporthouse.htm)

Спортивный дом на колесах с эмблемой Toyota

«Вместо того, чтобы превращать серийные автомобили в гоночные, мы намерены разобраться, как использовать наше ноу-хау в различных гоночных сериях, включая ралли, в гражданских моделях», – заявил президент Gazoo Racing Шигеки Томояма.

При этом ранее в официальном твиттере «Тойоты» появилась информация, что GR Super Sport Concept может поехать в марафоне «24 часа Нюрбургринга 2018 года».

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Теги:
ToyotaСуперкарыGazoo Racing
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