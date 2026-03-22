Опубликовано 22 марта 2026, 11:381 мин.
«Газпром» тестирует редкий грузовик марки МАЗ
Во Владивостоке начались испытания тягача МАЗ на сжиженном газе. Сжиженный газ — это природный или нефтяной газ, переведённый в жидкое состояние для удобства транспортировки и хранения, так как его объём уменьшается до 600 раз. При этом метан охлаждается до -163°C. Пока техника, потребляющая такое топливо, является редким вариантом.
© МАЗ
На Дальнем Востоке впервые тестируется тягач МАЗ-54А02N на сжиженном природном газе (СПГ). Опытную эксплуатацию проводит «Газпром гелий сервис»: в рамках испытаний автомобиль задействован на логистических маршрутах от Владивостока до Амурской области.
Совокупный объём криогенных баков составляет 930 литров. Газомоторный тягач своим ходом прошёл маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока, а регламентное обслуживание было проведено во Владивостоке при пробеге 9 тыс. км.
Источник:МАЗ
Автор:Алексей Кованов