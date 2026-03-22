«Газпром» тестирует редкий грузовик марки МАЗ

На Дальнем Востоке впервые тестируется тягач МАЗ-54А02N на сжиженном природном газе (СПГ). Опытную эксплуатацию проводит «Газпром гелий сервис»: в рамках испытаний автомобиль задействован на логистических маршрутах от Владивостока до Амурской области.

Совокупный объём криогенных баков составляет 930 литров. Газомоторный тягач своим ходом прошёл маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока, а регламентное обслуживание было проведено во Владивостоке при пробеге 9 тыс. км.