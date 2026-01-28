МАЗ прекратит выпуск своих самых популярных автобусов

На трёх автономных линиях сейчас ведётся параллельный выпуск автобусов второго и третьего поколений, притом именно техника второй генерации является главным бестселлером марки МАЗ.

Добавим, что семейство МАЗ-203 впервые дебютировал в далёком 2006 году, а потому может считаться настоящим ветераном среди пассажирской техники.

Однако делать такие машины будут только до конца этого года: с 2027-го белорусский автопроизводитель оставит на производстве только модели новой 303-й серии.

При этом МАЗ-303 считается самым красивым белорусским автобусом: его силуэт, по замыслам дизайнеров, должен напоминать национальный символ Белоруссии — зубра.