Найдены самые дорогие «Волги» России

За четыре миллиона продают автомобиль 1969 года с пробегом 123 километра. Эта машина прошла полную реставрацию.

Также можно найти ГАЗ-21, которые стоят 5,2 миллиона и 6,5 миллиона рублей. Но первый из них – это кастом-проект на базе Mercedes-Benz ML55 AMG, а второй оснащен двигателем Toyota.

В этом году легендарной «Волге» исполнилось 62 года – первые автомобили сошли с конвейера завода 10 октября 1956 года. Как выяснил сервис «Юла», больше всего владельцев подобных машин живет в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.