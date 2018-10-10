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12:15

Найдены самые дорогие «Волги» России

На продажу выставили седаны ГАЗ-21 за 3,2 и 4,2 миллиона рублей

© auto.youla.ru
Самые дорогие «Волги» в России находится в Новосибирске и Москве. Эти автомобили продают за 3,2 и 4,2 миллиона рублей соответственно.

В три миллиона оценили седан ГАЗ-21 1965 года выпуска, пробег которого составляет 100 тысяч километров. Автомобиль оснащен 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 лошадиных сил и механической коробкой передач.

За четыре миллиона продают автомобиль 1969 года с пробегом 123 километра. Эта машина прошла полную реставрацию.

Также можно найти ГАЗ-21, которые стоят 5,2 миллиона и 6,5 миллиона рублей. Но первый из них – это кастом-проект на базе Mercedes-Benz ML55 AMG, а второй оснащен двигателем Toyota.

В этом году легендарной «Волге» исполнилось 62 года – первые автомобили сошли с конвейера завода 10 октября 1956 года. Как выяснил сервис «Юла», больше всего владельцев подобных машин живет в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Самой популярной моделью оказалась ГАЗ-3110 «Волга». На втором и третьем месте — ГАЗ-31105 и ГАЗ-31029. Средняя стоимость, за которую продают такие автомобили, составляет 100,5 тысячи рублей. Самые дорогие – «двадцать первые». Их продают в среднем за 372,3 тысячи рублей.

Ранее на продажу в России был выставлен ГАЗ-21, который собрали в 2004 году для Владимира Путина. Машина оснащена японским мотором объемом 2,7 литра и мощностью 150 сил, работающим в паре с «автоматом». Автомобиль оценили в 21 миллион рублей. На данный момент объявление о продаже уже удалено.

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