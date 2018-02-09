За команду G-Drive в новом сезоне выступит бывший пилот Формулы-1

Команда G-Drive Racing объявила состав гонщиков, которые примут участие в Европейской серии Ле-Ман и марафоне «24 часа Ле-Мана». Первый экипаж будет усилен бывшим пилотом Toro Rosso французом Жан-Эрике Вернем, в состав второго войдет новый пилот Хосе Гутьеррес из Мексики.

Жан-Эрик Вернь в прошлом году успешно дебютировал в гонках на выносливость. Помимо этого, гонщик выступает в серии Формула Е, где после четырех гонок возглавляет общий зачет. В составе G-Drive Вернь будет выступать в одном экипаже с Романом Русиновым и Матье Ваксивьером.

Также в состав команды войдут австралиец Джеймс Аллен (третье место на ELMS 2017 года) и француз Энцо Гиббер (третье место на ELMS 2016 года) – они поедут на второй машине вместе с Гутьерресом.

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