Коллектив будет выступать в европейском чемпионате ELMS

Пульс

Российская команда G-Drive решила уйти из гонок на выносливость WEC

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8 февраля 2018

Российская команда G-Drive Racing приняла решение не выходить на старт полного сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) – впервые с 2012 года. Тем не менее, автомобили коллектива примут участие в «6 часах Спа» и «24 часах Ле-Мана». Об этом сообщает Motorsport.

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Вместо WEC команда будет выступать в европейском чемпионате по гонкам на выносливость ELMS. В G-Drive Racing подготовят два спортпрототипа Oreca, причем в один из экипажей войдет бывший пилот Формулы-1 Эстебан Гутьеррес. По данным Motorsport, коллектив сейчас также ведет переговоры с еще одним пилотом Ф-1 на место в команде.

Помимо Гутьерреса, в экипажи войдут Роман Русинов, австралиец Джеймс Аллен (третье место на ELMS 2017 года) и француз Энцо Гиббер (третье место на ELMS 2016 года).

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