Новый Geely Atlas наконец получил полный привод в России

Россияне дождались модификацию Атласа с приводом на все четыре колеса — ее предложат в трех комплектациях

Раскрыты все подробности о полноприводом Geely Atlas для России. Новый Atlas наконец получил долгожданную модификацию AWD — продажи стартуют совсем скоро, а пока в российском представительстве Geely поделились информацией о новинке. Кроссовер получил систему автоматически подключаемого полного привода шестого поколения, которая самостоятельно варьирует и направляет тягу к осям в пропорции до 50:50.