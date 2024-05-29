Новый Geely Atlas наконец получил полный привод в России

Новый Geely Atlas наконец получил полный привод в РоссииРоссияне дождались модификацию Атласа с приводом на все четыре колеса — ее предложат в трех комплектациях
Geely Atlas, который в самой компании позиционируют как новое поколение Atlas Pro, вышел на российский рынок в конце января этого года. Со сменой поколения модель перебралась с платформы NL-3 на архитектуру CMA, ту самую, которая лежит в основе Tugella и Monjaro. Если сравнивать Атлас с предшественником, то он значительно крупнее и по технике ближе к Volvo. Фишка кроссовера — футуристичный дизайн экстерьера с крупной безрамочной решеткой радиатора, интегрированными в нее узкими блоками дневных ходовых огней и светящейся эмблемой Geely (в топовой комплектации).
Новый Atlas доступен в России с бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра, который для нашего рынка дефорсировали с 218 до 200 лошадиных сил. Коробка передач — семиступенчатый преселективный «робот» с двойным сцеплением мокрого типа. На первом этапе модель предлагалась исключительно в переднеприводной версии, но теперь россияне наконец дождались и полноприводный вариант. Причем вместо «робота» такому кроссоверу положен восьмиступенчатый автомат Aisin с гидротрансформатором.
У полноприводного Атласа есть и еще одно отличие от моноприводного. В дополнение к четырем стандартным режимам движения — Comfort («Комфортный»), Eco («Экономичный»), Sport («Спортивный»), Intelligent («Интеллектуальный») — добавилось еще два: режим Offroad («Внедорожный») отлично подойдет для легкого бездорожья, а режим Snow («Снег») поможет водителю при управлении автомобилем зимой. Ну, а внешне полноприводный кроссовер можно узнать по шильдику AWD на двери багажника.
В Geely рассказали, что AWD-версия будет предложена в тех же трех комплектациях, что и переднеприводный Atlas — Luxury, Flagship и Flagship Sport. На модель распространяется стандартная гарантия автопроизводителя сроком пять лет или 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Цены объявят чуть позже.