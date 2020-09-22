Представлен Geely Atlas с обновлённым дизайном

В Китае обновлённый Atlas можно купить с 1,8-литровым турбомотором, который выдаёт 184 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента. Пару ему составляет семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. В качестве альтернативы предложен менее мощный агрегат (163 силы) и тандеме с «механикой». Таким образом, с рестайлингом Atlas лишился модификации с классическим «автоматом».

Цены на новинку варьируются от 88,8 тысячи до 118,8 тысячи юаней (1-1,3 миллиона рублей).