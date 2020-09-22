Представлен Geely Atlas с обновлённым дизайном

Обновления Altas носят эволюционный характер: от дорестайлинговой модели новинку можно отличить по дизайну оптики и другому рисунку решётки радиатора – она теперь имеет ячеистую структуру (аналогичный рисунок уже применяется на малайзийском Proton X70). Кроме того, кроссовер обзавёлся дисками нового дизайна. В салоне изменения более заметны: руль с новым логотипом и нефиксируемый джойстик коробки передач позаимствовали у Coolray, появился прямоугольный экран мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма. Что же касается виртуальной панели приборов, то она устанавливается на модель с 2018 года.
Фото: Geely
В Китае обновлённый Atlas можно купить с 1,8-литровым турбомотором, который выдаёт 184 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента. Пару ему составляет семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. В качестве альтернативы предложен менее мощный агрегат (163 силы) и тандеме с «механикой». Таким образом, с рестайлингом Atlas лишился модификации с классическим «автоматом».
Цены на новинку варьируются от 88,8 тысячи до 118,8 тысячи юаней (1-1,3 миллиона рублей).
Atlas, который представлен на российском рынке, собирают в Беларуси. Кроссовер поставляется с атмосферными моторами объёмом 2, и 2,4 литра, а также с наддувным 1.8, передним либо полным приводом. Цены стартуют от 1 254 990 рублей.
Atlas остаётся самой популярной моделью марки на российском рынке: за восемь месяцев 2020 года дилеры Geely реализовали более 7,5 тысячи новых автомобилей, четыре тысячи из которых – это «Атласы».