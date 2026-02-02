Geely Atlas стал дешевле за счет нового слабого мотора

Мощность мотора составляет 147 л. с, а крутящий момент — 270 Н·м. Этот двигатель отличается низким расходом топлива (6.8 л/100 км по циклу NEDC) и высокой надежностью. Семиступенчатая преселективная коробка передач 7DCT обеспечивает быстрое переключение и рассчитана на высокие нагрузки. Привод - передний.

Комплектация включает полностью светодиодную оптику, 19-дюймовые легкосплавные диски и панорамную крышу. Интерьер отделан темно-синей экокожей со светло-серыми вставками, дополнен атмосферной подсветкой и оснащен двухзонным климат-контролем, датчиками дождя и света, системой бесключевого доступа.

В стандартное оснащение также входят цифровая приборная панель 10.25 дюймов, мультимедийная система с 13.2-дюймовым экраном с поддержкой беспроводной интеграции со смартфонами iOS, аудиосистема с 6 динамиками и электрорегулировка кресла водителя в 6 направлениях.

Ранее сообщалось, что Hyundai Motor не стала выкупать обратно завод в Петербурге.