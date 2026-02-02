Опубликовано 02 февраля 2026, 09:071 мин.
Hyundai Motor не стала выкупать обратно завод в Петербурге
Компания Hyundai отказалась выкупать свой бывший автозавод в Санкт-Петербурге. В пресс-службе бренда заявили, что продолжат предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему собираются оказывать эти услуги в будущем.
© Hyundai
Как пишет агентство News1, причиной отказа от выкупа стала активная экспансия китайских автопроизводителей на российском рынке.
В настоящее время на этом предприятии, расположенном в промзонах Каменка и Шушары, осуществляется сборка автомобилей марки Jaecoo, принадлежащей китайской корпорации Chery.
Решение о продаже завода компании «Арт-Финанс» было объявлено Hyundai Motor в конце 2023 года, а сама сделка завершилась в начале 2024-го. При этом южнокорейский автопроизводитель оставил за собой право выкупить актив обратно в течение двух лет. В России интересы Hyundai представляет юридическое лицо ООО «Хендэ Мотор СНГ».
Ранее сообщалось, что в России продают ВАЗ-2101 с ламбо-дверями и мощным мотором.