Hyundai Motor не стала выкупать обратно завод в Петербурге

Как пишет агентство News1, причиной отказа от выкупа стала активная экспансия китайских автопроизводителей на российском рынке.

В настоящее время на этом предприятии, расположенном в промзонах Каменка и Шушары, осуществляется сборка автомобилей марки Jaecoo, принадлежащей китайской корпорации Chery.

Решение о продаже завода компании «Арт-Финанс» было объявлено Hyundai Motor в конце 2023 года, а сама сделка завершилась в начале 2024-го. При этом южнокорейский автопроизводитель оставил за собой право выкупить актив обратно в течение двух лет. В России интересы Hyundai представляет юридическое лицо ООО «Хендэ Мотор СНГ».

