В России появился в продаже кроссовер Geely, который дороже BMW X1

Geely Atlas за два с лишним миллиона рублей может быть экспериментом дилера для оценки спроса на китайские кроссоверы с нестандартным экстерьером. В качестве «подопытной» модели выбрали самый популярный китайский автомобиль в России — по итогам 2019 года покупателей нашли свыше 7600 «Атласов».