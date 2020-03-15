В России появился в продаже кроссовер Geely, который дороже BMW X1

Топ-версия Geely Atlas с полным приводом, турбированным 184-сильным двигателем 1.8, 6-ступенчатым «автоматом» и навигационной системой «Яндекс.Авто» оценивается в 1 миллион 735 тысяч рублей. Оставшиеся 318,5 тысячи рублей — опции столичного дилера.
Фото: Китайские автомобили
Удорожание объясняется перекраской кузова в серый матовый цвет и выделением ярко-оранжевым некоторых элементов — обвода переднего бампера и порогов, а также нижней ламели радиаторной решётки.
Кроме того, официальный представитель Geely доукомплектовал кроссовер фирменным скрытым видеорегистратором, затонировал задние стёкла, добавил мелкую сетку перед радиатором, установил электропривод задней двери и положил тканевые коврики в салоне и багажнике.
Geely Atlas за два с лишним миллиона рублей может быть экспериментом дилера для оценки спроса на китайские кроссоверы с нестандартным экстерьером. В качестве «подопытной» модели выбрали самый популярный китайский автомобиль в России — по итогам 2019 года покупателей нашли свыше 7600 «Атласов».