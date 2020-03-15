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23:23

В России появился в продаже кроссовер Geely, который дороже BMW X1

Цена топового Geely Atlas с дополнительными опциями превысила отметку 2 миллиона рублей

Обычный Geely Atlas в топовой комплектации
Сергей Ильин
Портал «Китайские автомобили» обнаружил у московского дилера Geely кроссовер Atlas, который стоит дороже, чем BMW X1. Полностью укомплектованный вседорожник из Поднебесной в матовом цвете обойдётся в 2 053 543 рубля. Для сравнения похожий по габаритам BMW X1 можно приобрести за 1 997 000 рублей.

Топ-версия Geely Atlas с полным приводом, турбированным 184-сильным двигателем 1.8, 6-ступенчатым «автоматом» и навигационной системой «Яндекс.Авто» оценивается в 1 миллион 735 тысяч рублей. Оставшиеся 318,5 тысячи рублей — опции столичного дилера.

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Фото: Китайские автомобили

Удорожание объясняется перекраской кузова в серый матовый цвет и выделением ярко-оранжевым некоторых элементов — обвода переднего бампера и порогов, а также нижней ламели радиаторной решётки.

Кроме того, официальный представитель Geely доукомплектовал кроссовер фирменным скрытым видеорегистратором, затонировал задние стёкла, добавил мелкую сетку перед радиатором, установил электропривод задней двери и положил тканевые коврики в салоне и багажнике.

Geely Atlas за два с лишним миллиона рублей может быть экспериментом дилера для оценки спроса на китайские кроссоверы с нестандартным экстерьером. В качестве «подопытной» модели выбрали самый популярный китайский автомобиль в России — по итогам 2019 года покупателей нашли свыше 7600 «Атласов».

Источник: Китайские автомобили