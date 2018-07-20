Первым на архитектуре BMW построят кроссовер SX11

Пульс

Модели Geely переедут на модульную платформу

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20 июля 2018

Китайский производитель Geely опубликовал фотографии первой модели, построенной на новой модульной платформе BMA (B-segment Modular Architecture). Это кроссовер с внутренним индексом SX11, который выйдет на рынок Поднебесной до конца года.

[Первый тест Geely Atlas](https://motor.ru/testdrives/geelyatlasfirsttest.htm)

Первый тест Geely Atlas

BMA стала первой независимой разработкой Geely, хотя сходство с «вольвовской» CMA присутствует. По данным производителя, новая архитектура станет лидером в области масштабируемости, мощности силовых установок и безопасности. Она ляжет в основу будущих моделей марки — от седанов и кроссоверов до универсалов и минивэнов. Благодаря системе Multi-Power платформа BMA совместима с турбомоторами объемом 1,0, 1,4 и 1,5 литра, а также различными гибридными установками.

Geely SX11, который может получить название Xingyue, будет оснащаться 1,5-литровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента. Коробка — пятидиапазонный «автомат». Также не исключается появление в гамме литрового агрегата, сопряженного с вариатором.

Длина SX11 составляет 4330 миллиметров, ширина — 1800 миллиметров, высота — 1609 миллиметров. Колесная база насчитывает 2600 миллиметров. По размерам новый кроссовер Geely на 95 миллиметров короче, на 63 миллиметра уже и на 43 миллиметра ниже Volvo XC40. Колесная база шведского вседорожника больше на 102 миллиметра.

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