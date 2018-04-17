Шоколад ни в чем не виноват

Жалеть железяку, обшитую кожзамом и пластиком – странно и бесполезно. Но «Атлас» жалко. Нет, Geely не безнадежен, но от него просят невозможного. Причем, его же создатели.

Презентация любой китайской машины идет по примерно похожему сценарию: нам взахлеб рассказывают о модернизации заводов, о «более лучших» поставщиках, о сотрудничестве с европейцами, которые таки научили машины из КНР быть машинами. Но каждый из этих монологов обязательно заканчивается шокирующим фактом.

В случае с «Атласом» шок наступил на конкурентах. В Geely считают, что он способен увести клиентов у Nissan X-Trail, Kia Sportage, а значит и у Toyota RAV4 и даже, прости господи, у Mazda CX-5 с VW Tiguan. Серьезно?!

На бумаге, при беглом ознакомлении, все неплохо. Несколько полноприводных модификаций, два мотора, шестиступенчатый автомат, независимая подвеска по кругу, 18-дюймовые колеса, неплохое оснащение. Даже от внешнего вида «Атласа» не текут кровавые слезы. Работавший в Volvo и Ford Питер Хорбери придумал вседорожнику неплохие пропорции и почти избавил кроссовер от обязательных атрибутов китайского дизайна, хотя декор радиаторной решетки все еще пугает.

Проблема в том, что любое достоинство «Атласа» перед заявленными конкурентами легко перекрывается его же недостатками. Причем, на той же бумаге.

Колесная база Atlas три сантиметра проигрывает X-Trail и несколько миллиметров «Тигуану» - 2670 миллиметров против 2705 и 2677 соответственно. Мощность топового мотора «Атласа» (149 л.с.) соответствует лишь отдаче базовых двигателей оппонентов, хотя весит кроссовер Geely ощутимо больше. А багажник китайца на 100 литров меньше, чем у «Ниссана» и на 218 литров, чем у VW.

У «Атласа» так во всем: только проклюнулся позитив, как всплывает какой-нибудь косяк и портит всю малину.

Например, поначалу кажется, что интерьер удался весь без остатка. Материалы отделки преимущественно неплохие, вся верхняя часть центральной консоли сделана из мягкого пластика, а серебристые вставки под ней выглядят дороже, чем есть на самом деле. Кнопочно-экранную архитектуру «Атласа» отчасти заимствовали у Porsche, но это только пошло на пользу эргономике. Наконец, внутри этого китайца нет головокружительных фенольных ароматов. Вдыхайте! И вдыхайте.

Сзади вообще хорошо. Сидеть можно, закинув ногу на ногу, а пассажир ростом 183 сантиметра сможет без проблем усесться в цилиндре или с афро. Центральный тоннель обозначен минимально, но втроем сзади будет тесно: диван узковат.

Но почему в этот очень неплохой интерьер не смогли поставить нормальные передние кресла?! Подушка короткая, профиль спинки чудовищный, а китайская интерпретация боковой поддержки – это дискриминация людей моей (немного обширной) комплекции. Ее задача не удержать вас внутри сиденья, а отчаянно мять бока. Если вы долго едете на «Атласе», то, скорее всего, к мануальному терапевту.

Добиться от представителей Geely точных данных о величине дорожного просвета трудно. По их словам, при максимальной загрузке клиренс равняется 164 миллиметрам, но если высадить четверых пассажиров и их багаж, то он увеличится до 190 миллиметров. Маркетинговый отдел компании и вовсе вымеряет больше 20 сантиметров: очевидно, под порогами.

И лучше бы за окном была какая-нибудь живописная местность. Это не только притупит боль в спине, но и отвлечет от характера «Атласа».

Начнем с наименее проблемной позиции. Руль длинный: от упора до упора в нем три оборота. Поэтому ни о какой точности и остроте говорить не приходится. При этом реактивное усилие подобрано неплохо – орудовать баранкой приятно, хотя и приходится ее часто перехватывать.

А подвеска создателям Geely Atlas удалась еще хуже. Машина не только склонна к кренам и продольной раскачке, но вообще не справляется с мелкими неровностями. Частые стыки бетонных плит или термические швы полностью выводят «Атлас» из состояния равновесия непрекращающимися тычками и ударами.

Большие неровности отрабатываются лучше, но лишь при условии, что у них не острые края. А вот абсолютное комбо боли и страданий: грунтовка!

Систему полного привода для Geely Atlas сделала американская компания BorgWarner. Многодисковая муфта может перебросить назад до 30 процентов момента, но по умолчанию вседорожник гребет только передними колесами. Настроена система неплохо: при пробуксовке передних колес тяга отправляется назад практически незамедлительно.

Кузов будет отчаянно треморить на неровной поверхности, а на уши обрушится массированная атака из колесных арок. Еще до того, как сесть в машину, обращаешь внимание на символическое количество изоляционного материала в арках. Но как только там появляются камушки, песок или грязь с колес, кажется, что никакой изоляции там нет совсем. Какая же какофония тут будет на шипах?!

При этом аэродинамических шумов нет, а мотор минимально лезет внутрь, даже если бьется в отсечку. А по гористым и вертлявым дорогам Сочи не крутить его не получается.

Мы очень долго искали в Geely что-нибудь от Volvo и, вы не поверите, нашли! На чемоданчике с набором автомобилиста в тестовых машинах красовался логотип шведского автопроизводителя!

На тесте были только автомобили с четверками 2.4, выдающими 149 сил и 225 Нм момента, которые сочетаются только с шестидиапазонным «автоматом». Альтернатива – атмосферная четверка 2.0 мощностью 139 сил (191 Нм) – нас, к счастью, миновала.

Кроссоверу, который весит 1,8 тонны, мотор 2.4 и так впритык, но шестидиапазонный «автомат» портит все окончательно. Переключения плавные, но ужасающе долгие. Если же продавить педаль газа до пола, трансмиссия возьмет настолько продолжительную паузу, что вы забудете, зачем хотели ускориться.

Короче говоря, «Атлас» не идеален. Причем проколы вылезли в важнейших дисциплинах – повседневном комфорте и элементарном удобстве.

Но самая большая проблема – желание китайцев конкурировать с моделями, с которыми «Атласу» бороться рано и незачем. Потому что на самом деле это конкурент дорогим версиям Hyundai Creta и Renault Kaptur, перед которыми он может щегольнуть материалами отделки или дополнительным местом на втором ряду. Для кого-то это может стать определяющими аргументами в пользу китайца. Поэтому именно так Geely должны позиционировать Atlas. Ради его же блага.

Даже по ценам «Атлас» попадает в категорию дорогих «Крет» и «Каптюров» и едва-едва дотягивается до машин, конкурентом которых его видят в Geely. Минимальная стоимость кроссовера - 1 029 990 рублей. Топовая версия, с которой мы провели больше всего времени, стоит 1 389 990 рублей. За эту сумму предлагают машину с двухзонным климатом, подогревом передних сидений, частично цифровой приборкой, кожаными креслами, мультимедийкой, камерой заднего вида и 18-дюймовыми колесами.

Желание продать 12 000 «Атласов» в России до конца года, то есть в шесть раз больше, чем суммарные продажи Geely в 2017-м – похвально. Но эта задача для атласа другой страны. \m

Geely Atlas Нравится Количество места на втором ряду и материалы отделки He нравится Шумка в арках, туповатый «автомат», кресла-убийцы Вердикт Мог бы увести часть клиентов у топовых «Крет», но ни у одного «Спортейджа» 2378 см3, L4, 149 л.с., 225 Нм 6АКП 185 км/ч 1795 кг

Технические характеристики Geely Atlas

2.0 2.4 Тип двигателя Бензиновый, L4 Рабочий объем 1997 см³ 2378 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 139/5600 149/5300 Макс. момент, Нм/об/мин 191/3900-4400 225/3900-4400 Тип привода Передний Передний/Полный Трансмиссия 6МКП 6АКП Передняя подвеска Независимая, МакФерсон Задняя подвеска Независимая, многорычажная Тормоза Дисковые спереди и сзади Габариты (ДхШхВ), мм 4519х1831х1694 Колесная база, мм 2670 Макс. скорость, км/час 185 Расход топлива (комб.), л/100 км 8,5 11,5 Объем багажного отделения, л. 397 Дорожный просвет, мм 164 Цена, рублей от 1 029 990 от 1 239 990

Иллюстрации: Geely