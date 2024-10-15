В России начались продажи новой модели Geely Cityray

Кроссовер предложен в четырех комплектациях по цене от 2,7 миллиона рублей

В России начались продажи нового кроссовера Geely за 2,7 миллиона рублей. На российский рынок выходит модель Cityray — это паркетник чуть крупнее обновленного Coolray, но меньше Atlas. При этом по цене Cityray сравним с Кулреем: с прямыми скидками и выгодой при покупке в трейд-ин оба стоят от 2 339 990 рублей. Без учета этого Cityray чуть дороже — от 2 699 990 против 2 639 990 рублей за Сoolray. Новинка предложена в четырех уровнях оснащения и с безальтернативной связкой 1,5-литрового турбомотора и семиступенчатого преселективного «робота».