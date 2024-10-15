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Опубликовано 15 октября 2024, 13:17
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В России начались продажи новой модели Geely Cityray

Кроссовер предложен в четырех комплектациях по цене от 2,7 миллиона рублей
В России начались продажи нового кроссовера Geely за 2,7 миллиона рублей. На российский рынок выходит модель Cityray — это паркетник чуть крупнее обновленного Coolray, но меньше Atlas. При этом по цене Cityray сравним с Кулреем: с прямыми скидками и выгодой при покупке в трейд-ин оба стоят от 2 339 990 рублей. Без учета этого Cityray чуть дороже — от 2 699 990 против 2 639 990 рублей за Сoolray. Новинка предложена в четырех уровнях оснащения и с безальтернативной связкой 1,5-литрового турбомотора и семиступенчатого преселективного «робота».
Geely Cityray
Geely Cityray
© Geely
Лиза Будрина

Cityray — это принципиально новая модель для России, в Китае же она проедается под названием Atlas Cool (Boyue Cool). В длину кроссовер достигает 4,5 метра и относится к сегменту С-SUV, а в его основе лежит платформа BMA собственной разработки Geely. У паркетника 185-миллиметровый дорожный просвет, объем багажника — 571 литр (при сложенных спинках второго ряда — 1271 л.).

Название Cityray составлено из двух английских слов: «city» — город и «ray» — луч. Оно отражает концепцию автомобиля, «который, благодаря выразительной внешности и динамичному характеру, будет выделяться и привлекать внимание в городском потоке»

© Geely

Россиянам Cityray предложен с бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 литра, дефорсированной до 147 лошадиных сил (в Китае этот же двигатель развивает 181 силу). Пару ей составляет роботизированная коробка передач на семь ступеней, привод только передний.

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Комплектаций четыре: Comfort (2 699 990 рублей), Luxury (3 000 990 рублей), Flagship (3 120 990 рублей) и Flagship Sport (3 160 990 рублей). Причем последняя отличается от прочих «спортивным» декором с черными элементами.

В «базе» у Cityray 18-дюймовые колесные диски, диодные фары, 13,2-дюймовый экран медиасистемы и цифровая «приборка», а также круиз-контроль и «теплые» опции. В «люксовой» комплектации добавлена панорамная крыша и расширен списк электронных помощников. Версия Flagship отличается 19-дюймовыми колесами, фоновой подсветкой интерьера и электроприводом двери багажника.

В настоящее время все модели Geely поставляют в Россию из Китая, и Cityray не исключение. При этом под белорусской маркой Belgee продаются дорестайлинговый Coolray (Belgee X50) и Atlas Pro (Belgee X70), которые выпускают на заводе «Белджи». В скором времени к ним присоединится и седан S50, он же Emgrand в России.

Источник:пресс-служба Geely
Автор:Лиза Будрина
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