В России начались продажи новой модели Geely Cityray

В России начались продажи новой модели Geely CityrayКроссовер предложен в четырех комплектациях по цене от 2,7 миллиона рублей
Cityray — это принципиально новая модель для России, в Китае же она проедается под названием Atlas Cool (Boyue Cool). В длину кроссовер достигает 4,5 метра и относится к сегменту С-SUV, а в его основе лежит платформа BMA собственной разработки Geely. У паркетника 185-миллиметровый дорожный просвет, объем багажника — 571 литр (при сложенных спинках второго ряда — 1271 л.).
Россиянам Cityray предложен с бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 литра, дефорсированной до 147 лошадиных сил (в Китае этот же двигатель развивает 181 силу). Пару ей составляет роботизированная коробка передач на семь ступеней, привод только передний.
Комплектаций четыре: Comfort (2 699 990 рублей), Luxury (3 000 990 рублей), Flagship (3 120 990 рублей) и Flagship Sport (3 160 990 рублей). Причем последняя отличается от прочих «спортивным» декором с черными элементами.
В «базе» у Cityray 18-дюймовые колесные диски, диодные фары, 13,2-дюймовый экран медиасистемы и цифровая «приборка», а также круиз-контроль и «теплые» опции. В «люксовой» комплектации добавлена панорамная крыша и расширен списк электронных помощников. Версия Flagship отличается 19-дюймовыми колесами, фоновой подсветкой интерьера и электроприводом двери багажника.
В настоящее время все модели Geely поставляют в Россию из Китая, и Cityray не исключение. При этом под белорусской маркой Belgee продаются дорестайлинговый Coolray (Belgee X50) и Atlas Pro (Belgee X70), которые выпускают на заводе «Белджи». В скором времени к ним присоединится и седан S50, он же Emgrand в России.