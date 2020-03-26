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11:58

Geely будет продавать в России «антивирусные» автомобили

Модель Coolray оборудуют специальным фильтром, способным защитить обитателей салона от бактерий и вирусов

Интерьер Geely Coolray для России © Geely
Лиза Будрина
Как стало известно «Мотору», Geely Coolray для России оснастят высокоэффективным салонным фильтром стандарта CN95, который защищает на уровне маски-респиратора. Цифры указывают на то, что он отфильтровывает из воздуха 95 процентов частиц размером 0,3 микрона.

Кроссовер Coolray уже доступен для заказа в России в трех комплектациях стоимостью от 1 289 999 до 1 499 999 рублей, а цену базовой версии пока не объявили. Предполагается, что «антивирусные» фильтры получат все кроссоверы, вне зависимости от уровня оснащения.

Coolray станет не только первой моделью Geely в России, оснащенной продвинутым фильтром, но и первой, которая укомплектована 1,5-литровым турбомотором, разработанный совместно с Volvo. Агрегат выдает 177 лошадиных сил, однако для нашего рынка его дефорсировали до 150 сил, чтобы он попадал в более выгодную налоговую категорию. Двигатель работает в тандеме с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Фильтрующий элемент Geely Coolray сертифицирован по стандарту CATARC CN95. Это означает, что он улавливать 95 процентов частиц размером меньше 0,3 микрон: сигаретный дым, пыль, бактерии. Угольный фильтр поглощает запахи, удаляет формальдегиды и аллергены, эффективно борется со спорами грибков, кишечной палочкой и золотистым стафилококком.

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Coolray в исполнении Luxury получил светодиодную оптику, 18-дюймовые диски, подогрев руля и кресел, бесключевой доступ в салон, климат-контроль и панорамную крышу с люком. Для кроссовера в комплектации Flagship предусмотрены красные тормозные суппорты и декоративная отделка с вставками «под карбон». Coolray Flagship Sport, помимо всего перечисленного, получил спойлер, черные накладки на боковые зеркала и двухцветную окраску кузова с черной крышей.

Geely Coolray для России

Ранее высокоэффективным салонным фильтром CN95 оборудовали модель Geely Icon для китайского рынка. Всего за сутки ее заказали более 30 тысяч человек.

В этой области работает и британский Jaguar Land Rover. В компании намерены в будущем предложить на рынке автомобили с системой дезинфекции с технологией ультрафиолетового излучения (UV-C). Это позволит бороться с распространением гриппа и простуды технология способна «убивать» бактерии и вирусы, в том числе устойчивые к антибиотикам микроорганизмы.