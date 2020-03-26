Geely будет продавать в России «антивирусные» автомобили

Кроссовер Coolray уже доступен для заказа в России в трех комплектациях стоимостью от 1 289 999 до 1 499 999 рублей, а цену базовой версии пока не объявили. Предполагается, что «антивирусные» фильтры получат все кроссоверы, вне зависимости от уровня оснащения.

Coolray станет не только первой моделью Geely в России, оснащенной продвинутым фильтром, но и первой, которая укомплектована 1,5-литровым турбомотором, разработанный совместно с Volvo. Агрегат выдает 177 лошадиных сил, однако для нашего рынка его дефорсировали до 150 сил, чтобы он попадал в более выгодную налоговую категорию. Двигатель работает в тандеме с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.