Geely будет продавать в России «антивирусные» автомобили

Кроссовер Coolray уже доступен для заказа в России в трех комплектациях стоимостью от 1 289 999 до 1 499 999 рублей, а цену базовой версии пока не объявили. Предполагается, что «антивирусные» фильтры получат все кроссоверы, вне зависимости от уровня оснащения.
Coolray станет не только первой моделью Geely в России, оснащенной продвинутым фильтром, но и первой, которая укомплектована 1,5-литровым турбомотором, разработанный совместно с Volvo. Агрегат выдает 177 лошадиных сил, однако для нашего рынка его дефорсировали до 150 сил, чтобы он попадал в более выгодную налоговую категорию. Двигатель работает в тандеме с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.
Фильтрующий элемент Geely Coolray сертифицирован по стандарту CATARC CN95. Это означает, что он улавливать 95 процентов частиц размером меньше 0,3 микрон: сигаретный дым, пыль, бактерии. Угольный фильтр поглощает запахи, удаляет формальдегиды и аллергены, эффективно борется со спорами грибков, кишечной палочкой и золотистым стафилококком.
Coolray в исполнении Luxury получил светодиодную оптику, 18-дюймовые диски, подогрев руля и кресел, бесключевой доступ в салон, климат-контроль и панорамную крышу с люком. Для кроссовера в комплектации Flagship предусмотрены красные тормозные суппорты и декоративная отделка с вставками «под карбон». Coolray Flagship Sport, помимо всего перечисленного, получил спойлер, черные накладки на боковые зеркала и двухцветную окраску кузова с черной крышей.
Ранее высокоэффективным салонным фильтром CN95 оборудовали модель Geely Icon для китайского рынка. Всего за сутки ее заказали более 30 тысяч человек.
В этой области работает и британский Jaguar Land Rover. В компании намерены в будущем предложить на рынке автомобили с системой дезинфекции с технологией ультрафиолетового излучения (UV-C). Это позволит бороться с распространением гриппа и простуды – технология способна «убивать» бактерии и вирусы, в том числе устойчивые к антибиотикам микроорганизмы.