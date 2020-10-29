Белорусы будут собирать Geely Coolray по-новому

По информации издания, в настоящее время в цехах «БелДжи» одновременно ведётся крупноузловая (она же «отвёрточная») сборка Coolray и подготовка к переходу на полный цикл. В частности, на предприятии оттачивают производственные и логистические процессы. Сообщается, что Coolray, собранные по-новому, получат ряд отличий от тех, которые поставляются в Россию сейчас. Например, антикоррозийное покрытие и все герметики буду наноситься в увеличенных объёмах, а в палитру цветов кузова войдут три новых оттенка: жемчужно-серебристый, базальтовый серый и чёрный. В те же цвета красят Geely Atlas.

Помимо Coolray и Atlas, на «БелДжи» собирают кроссовер Emgrand X7, и все три модели поставляются в Россию. Ожидается, что в 2021 году на конвейер белорусского предприятия встанут две новинки: кроссовер Atlas Pro и хэтчбек GS.

Что же касается ожидаемого кросс-купе Tugella, то пока Росстандарт выдал ОТТС только на автомобили китайской сборки. При этом в российском офисе Geely не исключают, что производство этой модели также могут наладить в Республике Беларусь.