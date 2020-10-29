13:23

Белорусы будут собирать Geely Coolray по-новому

В ближайшее время завод «БелДжи» перейдёт на производство Coolray по полному циклу

Geely Coolray © Geely
Лиза Будрина
Белорусский завод «БелДжи» в ближайшее время начнёт собирать кроссоверы Coolray по-новому: на смену «отвёрточной» сборке придёт производство полного цикла. Пока ведётся подготовка к полноцикловому выпуску, а первые «товарные» автомобили должны сойти с конвейера уже в ноябре, сообщает портал «Китайские автомобили».

По информации издания, в настоящее время в цехах «БелДжи» одновременно ведётся крупноузловая (она же «отвёрточная») сборка Coolray и подготовка к переходу на полный цикл. В частности, на предприятии оттачивают производственные и логистические процессы. Сообщается, что Coolray, собранные по-новому, получат ряд отличий от тех, которые поставляются в Россию сейчас. Например, антикоррозийное покрытие и все герметики буду наноситься в увеличенных объёмах, а в палитру цветов кузова войдут три новых оттенка: жемчужно-серебристый, базальтовый серый и чёрный. В те же цвета красят Geely Atlas.

Помимо Coolray и Atlas, на «БелДжи» собирают кроссовер Emgrand X7, и все три модели поставляются в Россию. Ожидается, что в 2021 году на конвейер белорусского предприятия встанут две новинки: кроссовер Atlas Pro и хэтчбек GS.

Что же касается ожидаемого кросс-купе Tugella, то пока Росстандарт выдал ОТТС только на автомобили китайской сборки. При этом в российском офисе Geely не исключают, что производство этой модели также могут наладить в Республике Беларусь.

Приём предварительных заказов на Geely Tugella стартует 16 ноября. Кроссовер сертифицирован в России с бензиновым турбомотором 2.0 в двух вариантах форсировки (200 и 238 лошадиных сил), восьмидиапазонным «автоматом», передним и полным приводом.

Что же касается Coolray, то он комплектуется бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил, разработанным совместно с Volvo. Цены на модель белорусской сборки начинаются от 1 149 990 рублей.

Источник: Китайские автомобили