Новейший Geely Coolray добрался до Казахстана: цены удивилиКомпактный кроссовер появился у соседей раньше, чем в России
Новейший Geely Coolray добрался до Казахстана: цены удивили. Глубоко модернизированная версия модели уже в наличии у местных дилеров, а на официальном сайте марки раскрыты цены. Geely Coolray образца 2022 года стоит от 12 до 13,5 миллиона тенге (эквивалент 2,43-2,74 миллиона рублей). По сравнению с исходным кроссовером образца 2018 года стартовая цена увеличилась всего на 100 тысяч тенге (20 тысяч рублей), хотя поменялись и внешность, и салон и двигатель.
Со временем новый Geely Coolray заменит на казахстанском рынке актуальную модель, но пока кроссоверы продаются одновременно. Две начальные комплектации подорожали на 100-200 тысяч тенге (20-40 тысяч рублей), а покупателям максимально оснащённых версий придётся переплатить 500 тысяч тенге (101 тысяча рублей). В относительном выражении прибавка составила от 0,8 до 3,8 процента.
Главная техническая обновка — появление более экономичного четырёхцилиндрового двигателя. Рабочий объём не изменился (1,5 литра), но отдача составляет 172 лошадиные силы и 290 Нм, а расход бензина сократился до 5,8 литра на 100 километров. Как прежде, агрегат сочетается с 7-ступенчатым «роботом», а передний привод безальтернативен.
Дизайн экстерьера выдержан в фирменном стиле Starburst с Х-образной решёткой радиатора. Поменялись фары, фонари, бамперы, колёсные диски и пятая дверь. Салон совсем другой: изменены передняя панель, центральный тоннель, дверные карты и весь интерфейс. Отныне перед водителем 10,25-дюймовая виртуальная «приборка», а управление медиасистемой выведено на 12,3-дюймовый тачскрин.
После ослабления рубля казахстанские цены на Geely Coolray значительно выше, чем в России. Однако после глубокой модернизации модель подорожала незначительно, и это хорошая новость. В нашей стране новейший Coolray впервые засветился ещё в прошлом году, но дата начала продаж до сих пор не называется.