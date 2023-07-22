Компактный кроссовер появился у соседей раньше, чем в России

Новейший Geely Coolray добрался до Казахстана: цены удивили. Глубоко модернизированная версия модели уже в наличии у местных дилеров, а на официальном сайте марки раскрыты цены. Geely Coolray образца 2022 года стоит от 12 до 13,5 миллиона тенге (эквивалент 2,43-2,74 миллиона рублей). По сравнению с исходным кроссовером образца 2018 года стартовая цена увеличилась всего на 100 тысяч тенге (20 тысяч рублей), хотя поменялись и внешность, и салон и двигатель.