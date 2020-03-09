Кроссовер Geely Coolray на агрегатах Volvo оценили в рублях

По информации издания «Китайские автомобили», на старте продаж Coolray будет предлагаться только в топовых версиях Flagship и Flagship Sport. В оснащение комплектации Flagship входит светодиодная оптика, 10,25-дюймовый тачскрин мультимедийного комплекса, аудиосистема с шестью динамиками, климат- и круиз-контроль, система бесключевого доступа, подогрев передних и задних сидений, отделка салона экокожей, обогрев лобового стекла, камеры кругового обзора, панорамная крыша с люком и 17-дюймовые легкосплавные диски.
Geely Coolray не дешевле сравнимых по габаритам одноклассников с передним приводом: Hyundai Creta со 150-сильным безнаддувным двигателем 2.0 и 6-скоростным «автоматом» обойдётся минимум в 1 миллион 230 тысяч рублей, цены на Kia Seltos со 150-сильным «атмосферником» 2.0 и вариатором стартуют от 1 миллиона 350 тысяч рублей, а Skoda Karoq со 150-сильным турбомотором 1.4 и 8-диапазонным «автоматом» обойдётся в 1 миллион 499 тысяч рублей.
«Спортивное» исполнение Flagship Sport отличится двухцветной отделкой интерьера и экстерьера, иным оформлением бамперов, стилизацией аэродинамического обвеса «под карбон», 18-дюймовыми дисками и соответствующим декором.
Фото: Geely Coolray версии Flagship Sport
В основе Geely Coolray — платформа BMA, разработанная совместно с Volvo. Для российских кроссоверов заявлен безальтернативный трёхцилиндровый турбомотор 1.5, знакомый по Volvo XC40. Для нашего рынка «турботройка» дефорсирована со 177 лошадиных сил до выгодных по налогу 150 сил (255 Нм). Агрегат сочетается с 7-ступенчатым «роботом». Привод — только на переднюю ось.
Кроссоверы Geely Coolray для России будут собираться в Беларуси, и цены в соседнем государстве ниже: например, модификация Flagship оценена в 43 900 белорусских рублей (1 миллион 324 тысячи российских рублей). Кроме того, в Беларуси продаются кроссоверы в более доступной версии Comfort.
Ожидается, что официальный прайс-лист на Coolray для России раскроют 26 марта, и до конца месяца новинки можно будет приобрести в салонах дилеров Geely.