Кроссовер Geely Coolray на агрегатах Volvo оценили в рублях

Кроссоверы Geely Coolray для России будут собираться в Беларуси, и цены в соседнем государстве ниже: например, модификация Flagship оценена в 43 900 белорусских рублей (1 миллион 324 тысячи российских рублей). Кроме того, в Беларуси продаются кроссоверы в более доступной версии Comfort.

Ожидается, что официальный прайс-лист на Coolray для России раскроют 26 марта, и до конца месяца новинки можно будет приобрести в салонах дилеров Geely.