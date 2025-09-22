В Китае рассекретили новый Geely Emgrand

Он подрос в габаритах и получил более мощный двигатель

В Китае показали седан Geely Emgrand пятого поколения. В июне этого года, спустя около 15 лет с момента выхода модели на рынок, был продан четырехмиллионный экземпляр. Перейдя в новую генерацию, «четырехдверка» стала больше, получила эволюционные изменения во внешности, более технологичный салон и значительно более мощный мотор.