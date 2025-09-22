В Китае рассекретили новый Geely Emgrand

В Китае рассекретили новый Geely EmgrandОн подрос в габаритах и получил более мощный двигатель
Длина, ширина и высота нового Geely Emgrand равны 4815, 1885 и 1480 миллиметров соответственно. Для сравнения, габариты седана четвертого поколения — 4638, 1820 и 1460 миллиметров. Подросла и колесная база: между осями у посвежевшего Emgrand на 105 миллиметров больше.
Новинку можно узнать по прямоугольной решетке радиатора с покрупневшими ламелями и более узкой оптике с дальностью освещения более 170 метров, а также по зауженным фонарям. Внутри — увеличенный (14,6 дюйма) экран мультимедийной системы, который можно перемещать, уплощенный снизу руль и хромированный декор. На центральном тоннеле размещены отсек для беспроводной зарядки смартфона мощностью 50 Ватт и рычаг коробки передач обновленного дизайна.
Полуторалитровый турбомотор теперь выдает 178 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента. Для сравнения, агрегат 1.5 «четвертого» Emgrand в Китае развивает 119 сил и 150 Нм. Максимальная скорость седана нового поколения — 200 километров в час.
В России стоимость Geely Emgrand четвертой генерации стартует с 2 179 990 рублей (1 584 990 с учетом максимальной выгоды). На прошлой неделе у дилеров стали появляться Belgee S50 — ребрендинговые Geely Emgrand, пишут «Китайские автомобили». Пока седаны белорусской сборки прибывают только в комплектации Prestige. Стоимость — 2 159 990 рублей без учета акций.