До России добрался обновленный седан Geely Emgrand 7

Завод «БелДжи» рядом с белорусским городом Жодино открыли в 2017 году. Сейчас там выпускаются автомобили Geely трех моделей: седаны Emgrand 7 и пара кроссоверов — Emgrand X7 и Atlas. Сборка ведется по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Мощность завода — 60 тысяч машин в год.