Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
18:56

До России добрался обновленный седан Geely Emgrand 7

Теперь в Россию поставляют машины белорусского производства

Поделиться

Китайский автопроизводитель Geely возобновил российские продажи компактного седана Emgrand 7. Теперь к нам поставляют рестайлинговые машины белорусского производства.

Модель выпускается с 2012 года — первоначально она была известна под названием Geely Emgrand EC7. Это уже второе обновление машины, в основе которой лежит конструкция Тойоты Corolla E120 образца 2000 года.

>
Reload
1 / 5

После рестайлинга седан получил измененный передний бампер и радиаторную решетку в виде концентрических кругов, которая отличает все новые Geely. В салоне — совершенно иная передняя панель из мягкого пластика с горизонтальным формообразованием. Все машины оснащаются мультимедиа-системой с сенсорным экраном диагональю восемь дюймов.

>
Reload
1 / 3

Седан предлагается с единственным двигателем рабочим объемом 1,8 литра мощностью 133 лошадиные силы. Коробка передач — либо пятиступенчатая «механика», либо вариатор.

Цены на Geely Emgrand 7

КомплектацияМотор/ТрансмиссияЦена, рублей
Комфорт1.8/5МКП879 900
Люкс1.8/CVT969 900

Машины оснащены системой поддержания курсовой устойчивости, антиблокировочной системой тормозов и антипробуксовочной системой. Среди других особенностей — система бесключевого доступа и запуск двигателя c кнопки. Машины в комплектации «Люкс» отличаются отделкой сидений из искусственной кожи и аудиосистемой с шестью динамиками.

Завод «БелДжи» рядом с белорусским городом Жодино открыли в 2017 году. Сейчас там выпускаются автомобили Geely трех моделей: седаны Emgrand 7 и пара кроссоверов — Emgrand X7 и Atlas. Сборка ведется по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Мощность завода — 60 тысяч машин в год.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...