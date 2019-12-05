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18:42

В России завершились продажи флагманского седана Geely

Из списка доступных для покупки автомобилей исчезла модель Emgrand GT

Geely Emgrand GT © Geely
Лиза Будрина
С российского сайта Geely исчезла флагманская модель Emgrand GT, обратил внимание портал «Китайские автомобили». В представительстве марки «Мотору» пояснили, что Emgrand GT уже снят с конвейера, а дилеры распродали все автомобили со складов. «Поэтому было принято решение убрать этот седан из списка доступных для покупки», – рассказал представитель Geely.

По собственной информации «Мотора», за 11 месяцев 2019 года в России было продано 48 экземпляров Emgrand GT. В страну поставлялись седаны предыдущего поколения с наддувным двигателем объемом 1,8 литра. До недавнего времени сборка модели осуществлялась на белорусском предприятии Geely.

На сегодняшний день самой продаваемой моделью марки в стране остается кроссовер Atlas: с января по октябрь было продано 5,8 тысячи экземпляров этой модели. Всего же за десять месяцев 2019 года дилеры реализовали 7,2 тысячи новых автомобилей Geely, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре продажи марки составили 890 машин – это на 126 процентов больше, чем за тот же месяц 2018 года.

На прошлой неделе стало известно, что Geely готовится к запуску новой модели в России: городского кроссовера Coolray, который поступит в автосалоны в первом квартале 2020 года. Из ОТТС на модель, которое есть в распоряжении «Мотора», но пока еще не опубликовано Росстандартом, следует, что автомобили будут поставлять в страну из Китая.

Источник: Китайские автомобили