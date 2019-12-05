В России завершились продажи флагманского седана Geely

По собственной информации «Мотора», за 11 месяцев 2019 года в России было продано 48 экземпляров Emgrand GT. В страну поставлялись седаны предыдущего поколения с наддувным двигателем объемом 1,8 литра. До недавнего времени сборка модели осуществлялась на белорусском предприятии Geely.

На сегодняшний день самой продаваемой моделью марки в стране остается кроссовер Atlas: с января по октябрь было продано 5,8 тысячи экземпляров этой модели. Всего же за десять месяцев 2019 года дилеры реализовали 7,2 тысячи новых автомобилей Geely, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре продажи марки составили 890 машин – это на 126 процентов больше, чем за тот же месяц 2018 года.