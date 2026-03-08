Geely EX5 EM-i прошёл испытания в суровых условиях Арктики

Часть тестов прошла на шведском полигоне Colmis Proving Ground — одном из самых северных в Евразии. Инженеры проверили герметичность салона и сохранение тепла, работу отопления и терморегулирования, стабильность гибридной установки на морозе, а также корректность ассистентов и систем курсовой устойчивости на снегу и льду.

По итогам тестов Geely EX5 EM-i полностью подтвердил заявленные характеристики. Испытания в разных климатических зонах — от Арктики до пустынь и высокогорья — стандартная практика компании, позволяющая адаптировать автомобили под условия разных стран.

Для России с ее долгими и суровыми зимами эти испытания особенно важны. Geely EX5 EM-i уже доступен на нашем рынке с полным зимним пакетом: подогрев сидений первого и второго рядов, обогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Модель отлично подготовлена к реальной эксплуатации в холода.

