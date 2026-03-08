Toyota Corolla подорожала почти на 60%

По данным Nikkei Asia со ссылкой на статистическое бюро, стартовая цена Corolla за десятилетие взлетела с 1,45 млн иен (примерно 728 тыс. рублей) в 2015 году до 2,28 млн иен (примерно 1,1 млн рублей) в 2025-м. Рост на 57,2% превратил практичный седан в довольно дорогой автомобиль.

Однако общая цифра 57% не совсем отражает реальность. В 2015 году продавалась бюджетная версия Corolla Axio, которую сняли с производства в 2024-м с ценником 1,64 млн иен (803 тыс. рублей). Если сравнивать корректно, рост составляет более скромные 13%. Для сравнения: хэтчбек Toyota Auris 2015 года стоил от 1,79 млн иен (примерно 900 тыс. рублей). Его современный аналог Corolla Sport 2025 года — уже от 2,46 млн иен (примерно 1,2 млн рублей). Разница — 37,4%.

Ранее стало известно, что больше всего напрягает женщин во владении автомобилем.