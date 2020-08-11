Появились подробности о кросс-купе Geely FY11 для России. Его назовут в честь водопада

FY11 – это первая модель Geely, построенная на модульной платформе CMA, разработанной совместно с Volvo. Эта же архитектура лежит в основе Volvo XC40, электрокара Polestar 2 и автомобилей Lynk&Co. Однако если в Китае для кросс-купе доступны несколько силовых установок, включая гибридные, то для российского рынка заявлен только один двухлитровый мотор в двух вариантах форсировки – 199 и 237 лошадиных сил. Пару ему составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач, привод – передний либо полный.
Список оснащения включает мультимедийную систему, систему контроля давления в шинах и систему вызова экстренных служб, а опционально предложат круиз-контроль и люк на крыше. Из документа следует, что в Россию будут поставлять кроссоверы китайской сборки. Однако ранее в российском представительстве бренда не исключали, что производство может быть налажено на заводе «БелДжи» в Беларуси, где уже собирают Atlas и Coolray.
Имя Tugella кроссовер получил в честь водопада Тугела, который является вторым по высоте в мире (411 метров) и находится в Королевском национальном парке Наталь в ЮАР.
Ранее сообщалось, что продажи FY11, она же Tugella, стартуют до конца 2020 года. Однако официально в компании пока не раскрывают ни сроки появления модели в России, ни её стоимость. Geely Tugella предстоит конкурировать на рынке с другим китайским купеобразным кроссовером, Haval F7x, который стоит от 1,5 миллиона рублей.