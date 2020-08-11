Появились подробности о кросс-купе Geely FY11 для России. Его назовут в честь водопада

FY11 – это первая модель Geely, построенная на модульной платформе CMA, разработанной совместно с Volvo. Эта же архитектура лежит в основе Volvo XC40, электрокара Polestar 2 и автомобилей Lynk&Co. Однако если в Китае для кросс-купе доступны несколько силовых установок, включая гибридные, то для российского рынка заявлен только один двухлитровый мотор в двух вариантах форсировки – 199 и 237 лошадиных сил. Пару ему составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач, привод – передний либо полный.