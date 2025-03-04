Все модели Geely оснастят автопилотом

У G-Pilot H3 будет три радара и добавится городской автопилот. В свою очередь, G-Pilot H5 получит 11 камер, три радара и лидар, что позволит ездить «от двери до двери» даже без высокоточных карт. Такие же возможности будут и у G-Pilot H7, правда, благодаря ИИ, система сможет обучаться и эволюционировать. Наконец, для топовой версии G-Pilot H9 заявлена поддержка нескольких лидаров и перспектива в будущем обновиться до полноценного автопилота L3.