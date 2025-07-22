Новый гибридный кроссовер Geely: срок появления в России и подробности

Комплектации будут те же, что и у «батарейного» Geely EX5, — Pro и Max. В «базе» кроссовер предложат с 18-дюймовыми колесными дисками, «теплыми» опциями и камерой заднего вида, а топовый вариант получит 19-дюймовые диски, панорамную крышу, электрорегулировку передних кресел, камеры кругового обзора и комплекс ассистентов ADAS.