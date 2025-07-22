Новый гибридный кроссовер Geely: срок появления в России и подробности

Новый гибридный кроссовер Geely: срок появления в России и подробностиПроцесс сертификации уже запущен
Geely Galaxy Starship 7 построен на платформе GEA. Ее можно считать новой версией «тележки» SEA, на которой построены многие модели Geely, Zeekr и Lynk & Co. В длину кроссовер достигает 4740 миллиметров, в ширину и высоту — 1905 и 1685 миллиметров соответственно при 2755-миллиметровой колесной базе.
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Комплектации будут те же, что и у «батарейного» Geely EX5, — Pro и Max. В «базе» кроссовер предложат с 18-дюймовыми колесными дисками, «теплыми» опциями и камерой заднего вида, а топовый вариант получит 19-дюймовые диски, панорамную крышу, электрорегулировку передних кресел, камеры кругового обзора и комплекс ассистентов ADAS.
В состав PHEV-установки войдет полуторалитровая атмосферная «четверка», дефорсированная с 112 до 99 сил. Пару ей составит электромотор на передней оси мощностью 218 сил.
Емкость тяговой батареи — 18,4 киловатт-часа, а общий запас хода на электротяге и полном баке составит 940 километров по циклу WLTP. Привод будет безальтернативно передним.
Электрокару EX5, напомним, положен только 218-сильный электромотор, также устанавливаемый спереди. Стоимость автомобиля 2024 года производства стартует с 4 099 990 без учета скидок, а с ними — с 3 749 990.