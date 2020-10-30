15:55

Стало известно, сколько будут стоить Geely Geometry белорусской сборки

Максимальная цена электрокара составит около 30 тысяч долларов

Geomerty A © Geely
Лиза Будрина
Директор белорусского завода «БелДжи» Геннадий Свидерский назвал предварительную максимальную стоимость электрокара Geometry, разработанного Geely. По его словам, «лимитная цена» модели составит 30 тысяч долларов (почти 2,4 миллиона российских рублей по нынешнему курсу).

Ранее стало известно, что производство электромобиля Geometry планируют запустить на «БелДжи» в течение 2021 года. Однако тогда речь шла о некой модели «китайско-белорусской разработки, за основу которого был взят седан Geely Geometry A. Теперь же Свидерский говорит о Geometry, но не называет конкурентную модель лишь уточняет, что речь идёт о седане. «Пока мы изучаем, что нужно рынку, как его (электромобиль, прим.) будем заправлять, как будем поставлять и собирать», цитирует руководителя «БелДжи» портал «Китайские автомобили»,

В линейку Geometry пока входят две модели: седан A и хэтчбек C. Известно, что несколько экземпляров Geometry A уже передали белорусским дилерам «для изучения спроса». Что же касается хэтчбека, то на «БелДжи» о нем «пока думают».

Geely Geometry C

Geely

Geely Geometry A показали в Китае в 2019 году. Электрокар комплектуется 163-сильным электромотором и батареей ёмкостью 51,9 либо 61,9 киловатт-часа. В первом случае запас хода составляет 410 километров, во втором – 500 километров. С места до 100 километров в час Geometry A разгоняется за 8,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 километров в час.

Ранее в Geely не исключали, что Geometry A может добраться и до российского рынка. Однако пока компания готовится к запуску другой модели купеобразного кроссовера Tugella. Дилеры начнут принимать предварительные заказы на кросс-купе уже 15 ноября.

Источник: Китайские автомобили