Стало известно, сколько будут стоить Geely Geometry белорусской сборки

Ранее стало известно, что производство электромобиля Geometry планируют запустить на «БелДжи» в течение 2021 года. Однако тогда речь шла о некой модели «китайско-белорусской разработки, за основу которого был взят седан Geely Geometry A. Теперь же Свидерский говорит о Geometry, но не называет конкурентную модель – лишь уточняет, что речь идёт о седане. «Пока мы изучаем, что нужно рынку, как его (электромобиль, – прим.) будем заправлять, как будем поставлять и собирать», – цитирует руководителя «БелДжи» портал «Китайские автомобили»,
В линейку Geometry пока входят две модели: седан A и хэтчбек C. Известно, что несколько экземпляров Geometry A уже передали белорусским дилерам «для изучения спроса». Что же касается хэтчбека, то на «БелДжи» о нем «пока думают».
Geely
Geely Geometry A показали в Китае в 2019 году. Электрокар комплектуется 163-сильным электромотором и батареей ёмкостью 51,9 либо 61,9 киловатт-часа. В первом случае запас хода составляет 410 километров, во втором – 500 километров. С места до 100 километров в час Geometry A разгоняется за 8,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 километров в час.
Ранее в Geely не исключали, что Geometry A может добраться и до российского рынка. Однако пока компания готовится к запуску другой модели – купеобразного кроссовера Tugella. Дилеры начнут принимать предварительные заказы на кросс-купе уже 15 ноября.