Кросс-купе Geely Tugella в России: объявлена дата начала приёма заказов

На сегодняшний день бренд Geely представлен в России моделями Coolray (от 1,15 миллиона рублей), нынешним флагманом Atlas (от 1,26 миллиона рублей), Emgrand X7 (1,08 миллиона рублей), а также кросс-хэтчбеком Geely GS (от 1,09 миллиона рублей). По данным Ассоциации европейского бизнеса, за девять месяцев 2020 года продажи марки на российском рынке составили более 9,7 тысячи новых автомобилей, что на 54 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. С таким результатом Geely стал лидером по продажам среди китайских брендов в России.

Источник: Geely