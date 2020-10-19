Кросс-купе Geely Tugella в России: объявлена дата начала приёма заказов

Geely Tugella базируется на архитектуре CMA, разработанной совместно с Volvo. На этой же платформе построены Volvo XC40, электрокар Polestar 2 и автомобили Lynk & Co. В России кросс-купе предложат с бензиновым турбомотором 2.0 в двух вариантах форсировки: 200 и 238 лошадиных сил. Агрегат сочетается с восьмидиапазонным «автоматом», передним либо полным приводом.
Geely
Ожидается, что кроссовер получит богатый набор оборудования. Он включает виртуальную панель приборов, большой сенсорный экран мультимедийной системы, систему контроля давления в шинах, фоновую подсветку салона, круиз-контроль и люк на крыше. Объём багажника Tugella равен 326 литрам, а при сложенных задних креслах он достигает 1077 литрам.
В компании подтвердили, что своё имя модель получила в честь одного из самых крупных водопадов на планете — 411-метрового Тугела, расположенного в Южно-Африканской Республике. «Название Tugella призвано отразить всю динамику и мощь кроссовера», — пояснили в Geely.
Изначально модель была известна под индексом FY11, а в Китае кроссовер продаётся под названием Xing Yue. На домашнем рынке цены на модель варьируются от 135,8 тысячи до 208,8 тысячи юаней (1,58-2,4 миллиона рублей по актуальному курсу).
Geely
В выданном ранее Одобрении типа транспортного средства местом сборки был указан завод Geely в Китае. Однако не исключено, что производство организуют в Беларуси на мощностях предприятия «БелДжи». Несколькими днями ранее один экземпляр Tugella сфотографировали на территории завода.
На сегодняшний день бренд Geely представлен в России моделями Coolray (от 1,15 миллиона рублей), нынешним флагманом Atlas (от 1,26 миллиона рублей), Emgrand X7 (1,08 миллиона рублей), а также кросс-хэтчбеком Geely GS (от 1,09 миллиона рублей). По данным Ассоциации европейского бизнеса, за девять месяцев 2020 года продажи марки на российском рынке составили более 9,7 тысячи новых автомобилей, что на 54 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. С таким результатом Geely стал лидером по продажам среди китайских брендов в России.