Хэтчбек Geely с 19-сантиметровым клиренсом оценили в 1,3 миллиона рублей

Тестовые кросс-хэтчи появятся у официальных дилеров Geely до конца недели. Дата старта продаж пока не обнародована. Известно, что в Россию будут поставляться GS из Китая и в ближайшее время выпуск модели на белорусском заводе «Белджи» не будет локализован.

На данный момент компания Geely официально продаёт в России четыре модели: кроссоверы Atlas (от 1,15 миллиона рублей) и Emgrand X7 (от 1,0 миллиона рублей), седан Emgrand 7 (от 751 тысячи рублей) и лифтбек Emgrand GT (от 1,39 миллиона рублей).