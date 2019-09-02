Хэтчбек Geely с 19-сантиметровым клиренсом оценили в 1,3 миллиона рублей

В начальной комплектации Geely GS оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач. Доплата за шестидиапазонную роботизированную трансмиссию с двумя сухими сцеплениями, известную по «Фокусу» третьего поколения, составит 100 тысяч рублей. Максимально оснащённые Geely GS с «роботом» обойдутся в 1,5 миллиона рублей.
Для сравнения, цены на Kia Ceed с 1,4-литровым 100-сильным мотором и «механикой» начинаются от 1 миллиона 70 тысяч рублей. Версия со 140-сильным двигателем стоит от 1,27 миллиона рублей. При этом корейский хэтчбек на 130 миллиметров короче, на 33 миллиметра меньше в ширину и уступает китайскому автомобилю 43 миллиметра в дорожном просвете. Цены на «Сид» доходят до 1,56 миллиона рублей.
Тестовые кросс-хэтчи появятся у официальных дилеров Geely до конца недели. Дата старта продаж пока не обнародована. Известно, что в Россию будут поставляться GS из Китая и в ближайшее время выпуск модели на белорусском заводе «Белджи» не будет локализован.
На данный момент компания Geely официально продаёт в России четыре модели: кроссоверы Atlas (от 1,15 миллиона рублей) и Emgrand X7 (от 1,0 миллиона рублей), седан Emgrand 7 (от 751 тысячи рублей) и лифтбек Emgrand GT (от 1,39 миллиона рублей).