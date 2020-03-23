Geely представила большой семиместный внедорожник

Длина, ширина и высота внедорожника составляют 4835, 1900 и 1780 миллиметров соответственно, колесная база равна 2815 миллиметрам, а клиренс – 190 миллиметрам. Для сравнения, до этого в модельную линейку бренда входили только кроссоверы длиной до 4,6 метра, так что новинка оказалась на 31 сантиметр длиннее Atlas. На китайском рынке HaoYue предложат с 1,8-литровым турбомотором мощностью 184 лошадиные силы либо с «турботройкой» объемом 1,5 литра мощностью 177 сил. Последний недавно дебютировал в России на модели Coolray.
В список оснащения внедорожника входят светодиодная оптика (в топовой комплектации – матричные фары), индивидуальные регулировки кресел второго ряда, цифровая панель приборов, адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша.
В Китае продажи HaoYue начнутся ближе к лету, тогда же объявят и цены. Информации о появлении модели за пределами КНР пока нет. В России бренд Geely пока представлен седаном Emgrand 7, а также кроссоверами Atlas и Emgrand X7. На прошлой неделе компания объявила цены на новинку – кроссовер Coolray, который будет стоить от 1 289 999 до 1 499 999 рублей в зависимости от комплектации.