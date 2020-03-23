Geely представила большой семиместный внедорожник

В Китае продажи HaoYue начнутся ближе к лету, тогда же объявят и цены. Информации о появлении модели за пределами КНР пока нет. В России бренд Geely пока представлен седаном Emgrand 7, а также кроссоверами Atlas и Emgrand X7. На прошлой неделе компания объявила цены на новинку – кроссовер Coolray, который будет стоить от 1 289 999 до 1 499 999 рублей в зависимости от комплектации.