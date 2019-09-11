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12:32

Geely определилась с названием нового необычного кроссовера

Дизайн у серийной версии такой же, как у концепта Icon 2018 года

Тизер Geely Icon
Китайская марка Geely готовится к запуску новой модели под внутризаводским индексом SX12. На днях бренд запустил тизерную кампанию новинки и объявил ее название: кроссовер поступит в продажу под именем Icon.

Название, как и общая стилистика оформления экстерьера, была позаимствована у одноименного шоу-кара, представленного в прошлом году. Весной этого года фотографии незакамуфлированного серийного образца обнаружились в базе Министерства промышленности КНР.

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Тизер Geely Icon

Дизайн кроссовера выглядит необычно на фоне нынешних моделей Geely. У Icon X-образная выштамповка по бокам, двухуровневая передняя оптика и узкими светодиодными фарами и прямоугольными блоками, объединяющими дневные ходовые огни и противотуманки. По-иному оформлена и радиаторная решетка, хотя от фирменной концепции «концентрической вселенной» в компании не отказались. Еще одна особенность – выдвижные дверные ручки в стиле Jaguar, однако они достанутся только кроссоверам в топовой комплектации.

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Концепт-кар Geely Icon 2018

В основе Geely Icon лежит архитектура BMA, разработанная китайцами совместно с Volvo. На той же платформе построен и кроссовер SX11 (он же Сoolray), который в скором времени появится на российском рынке. При этом Icon превосходит Сoolray по габаритам: длина первого равна 4350 миллиметрам, а колесная база – 2640 миллиметрам против 4330 и 2600 миллиметров у второго. Впрочем, до популярного в России Geely Atlas новинка чуть не дотягивает – его длина и колесная база составляют 4519 и 2670 миллиметров соответственно.

Что же касается моторной гаммы, то она включает полуторалитровую 177-сильную «турботройку», знакомую по Volvo XC40. Пару ей составляет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

Китайские дилеры начнут принимать заказы на Geely Icon до конца 2019 года. Так как новинка позиционируется ниже, чем Atlas (в КНР он продается под названием Boyue), можно предположить, что она будет и дешевле – в пересчет на рубли стартовый ценник может составить менее 900 тысяч рублей.