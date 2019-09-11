Geely определилась с названием нового необычного кроссовера

В основе Geely Icon лежит архитектура BMA, разработанная китайцами совместно с Volvo. На той же платформе построен и кроссовер SX11 (он же Сoolray), который в скором времени появится на российском рынке. При этом Icon превосходит Сoolray по габаритам: длина первого равна 4350 миллиметрам, а колесная база – 2640 миллиметрам против 4330 и 2600 миллиметров у второго. Впрочем, до популярного в России Geely Atlas новинка чуть не дотягивает – его длина и колесная база составляют 4519 и 2670 миллиметров соответственно.

Что же касается моторной гаммы, то она включает полуторалитровую 177-сильную «турботройку», знакомую по Volvo XC40. Пару ей составляет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод – только передний.