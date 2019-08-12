У Geely Atlas появился голосовой помощник Алиса

В планах компании в течение ближайших трех лет внедрить платформу «Яндекс.Авто» в 80 процентов автомобилей Geely в России. В разговоре с «Мотором» заместитель генерального директора Geely Motors Чжан Шоухэ сообщил, что система будет предусмотрена для двух новых моделей, которые в ближайшем будущем появятся на рынке: это купеобразный кроссовер FY11 и SX11. При этом устанавливать систему на высокий хэтчбек GS, который уже сертифицирован для российского рынка, не планируется.