У Geely Atlas появился голосовой помощник Алиса

Модернизированная медиасистема и платформа «Яндекс.Авто» предусмотрена для «Атласа» с 1,8-литровым турбомотором в максимальной комплектации Luxury. Штатное «железо» включает интегрированный 4G-модем и SIM-чип от МТС. Доплата за эти новшества составляет 15 тысяч рублей, причем в стоимость включен годовой безлимитный трафик на ресурсы «Яндекса» и два гигабайта мобильного интернета в месяц на прочие сервисы. Таким образом, Geely Atlas с новым оснащением доступен по цене от 1 679 990 рублей.
За модернизацию мультимедиа отвечала китайская компания Ecarx. Все элементы управления сделали сенсорными и подключили полезные приложения. В их числе «Камера 360» — система кругового обзора, позволяющая переключаться с общего вида на каждую камеру отдельно. Эта функция призвана существенно упростить процесс парковки.
Что касается мобильной платформы от «Яндекса», то, помимо знакомых автомобилистам сервисов «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Музыка», доступен и голосовой помощник, который атктивизируется фразой «Слушай, Алиса». Алиса способна не только простроить маршрут, включить любимый трек и найти информацию в интернете, но и поможет скоротать время в дороге за игрой в города. В будущем функционал «Яндекс.Авто» будет расширен: например, появится голосовое управление климат-контролем и открытие двери багажника по команде.
В планах компании в течение ближайших трех лет внедрить платформу «Яндекс.Авто» в 80 процентов автомобилей Geely в России. В разговоре с «Мотором» заместитель генерального директора Geely Motors Чжан Шоухэ сообщил, что система будет предусмотрена для двух новых моделей, которые в ближайшем будущем появятся на рынке: это купеобразный кроссовер FY11 и SX11. При этом устанавливать систему на высокий хэтчбек GS, который уже сертифицирован для российского рынка, не планируется.