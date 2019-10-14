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11:28

Geely показала салон нового глобального кроссовера Icon

Автомобиль с «космическим» дизайном поступит в продажу в КНР до конца 2019 года, а затем появится и за пределами страны

Китайская компания Geely поделилась новыми фотографиями серийного кроссовера Icon, который появится у китайских дилеров уже в этом году. На снимках запечатлен салон автомобиля и его детали – экран мультимедийной системы и центральный тоннель.

На свежих изображениях можно рассмотреть элементы интерьера, в частности, два 10,25-дюймовых экрана. На том, который расположен перед водителем, отображаются шкалы приборов, а второй, сенсорный, отвечает за управление мультимедийной системой.

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В компании отмечают, что в салоне имеется 31 ниша для хранения всевозможных предметов, в том числе ящички, карманы и отделения. Одна из них, например, размещена на нижнем уровне центрального тоннеля, а другая, для смартфона – на верхнем. В списке доступного оснащения указаны система контроля качества воздуха, ионизатор, система автоматической парковки, панорамная крыша и камеры кругового обзора.

Geely Icon, известный также под внутризаводским индексом SX12, построен на платформе BMA, разработанной китайцами совместно с Volvo. Та же архитектура лежит в основе компактного Сoolray, который вскоре доберется до России. Габариты новинки уже известны: в длину Icon достигает 4350 миллиметров, в ширину – 1810 миллиметров, в высоту – 1615 миллиметров, а колесная база равна 2640 миллиметрам.

На домашнем рынке Geely Icon предложат с 1,5-литровой «турботройкой» мощностью 177 лошадиных сил в сочетании семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом. По предварительным данным, кроссовер будет стоить дешевле Atlas, а стартовый ценник в пересчете на рубли может составить около 900 тысяч.