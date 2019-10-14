Geely показала салон нового глобального кроссовера Icon

В компании отмечают, что в салоне имеется 31 ниша для хранения всевозможных предметов, в том числе ящички, карманы и отделения. Одна из них, например, размещена на нижнем уровне центрального тоннеля, а другая, для смартфона – на верхнем. В списке доступного оснащения указаны система контроля качества воздуха, ионизатор, система автоматической парковки, панорамная крыша и камеры кругового обзора.

Geely Icon, известный также под внутризаводским индексом SX12, построен на платформе BMA, разработанной китайцами совместно с Volvo. Та же архитектура лежит в основе компактного Сoolray, который вскоре доберется до России. Габариты новинки уже известны: в длину Icon достигает 4350 миллиметров, в ширину – 1810 миллиметров, в высоту – 1615 миллиметров, а колесная база равна 2640 миллиметрам.