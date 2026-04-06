Geely «ободрал» Preface из-за утильсбора, но пожадничал со скидкой для россиян

«На первый взгляд, новинка выглядит выгоднее: базовая комплектация „Люкс“ теперь стоит 3,33 млн рублей, что на 28 тыс. меньше прежней цены. Версия „Флагман“ подешевела ещё заметнее — на 137,2 тыс. рублей, до 3,43 млн рублей. Однако здесь кроется главный подвох», – сообщает «За рулем».

Раньше на модель действовали специальные предложения: покупатель базовой версии мог получить скидку в 135 тыс. рублей, а для топовой комплектации спецвыгода доходила до 245 тыс. После обновления эти программы исчезли.

Таким образом, даже с учётом снижения официальной цены, за машину с менее мощным мотором в реальности придётся заплатить больше, чем раньше при наличии акции. Доступность модели не выросла, а снизилась, отметили в «За рулем».

Модель доступна в двух комплектациях. В версии Люкс (Luxury) седан получил полный зимний пакет (подогрев передних и задних сидений, руля, стекол и зеркал), двухзонный климат-контроль, цифровую приборную панель на 10,2 дюйма, 13,2-дюймовый экран мультимедиа с копированием экрана смартфона, камеры кругового обзора и 8 динамиков.

В максимальной версии Флагман (Flagship) добавляются 18-дюймовые черные диски, вентиляция передних сидений, электрорегулировка пассажирского кресла и премиальная аудиосистема с 12 динамиками, включая динамик в подголовнике водителя.

