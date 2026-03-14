Geely опубликовала первые изображения нового внедорожника Galaxy Cruiser

Судя по снимкам, на которых автомобиль еще скрыт камуфляжем, он получит подчеркнуто брутальную внешность с квадратными, рублеными формами кузова, отсылающими к классическим внедорожникам. Можно также разглядеть высокую поясную линию, внушительный дорожный просвет, большую площадь остекления и лидар на крыше.

По предварительным данным, новинка будет оснащена системой динамического управления, включающей режим движения «крабом» — за счет поворота всех колес.

Также появится интеллектуальная система полного привода на базе искусственного интеллекта, способная автоматически подстраивать шасси под тип покрытия, и технология Run-Flat, позволяющая продолжать движение даже на полностью спущенных шинах. Наличие лидара на крыше указывает на автопилот с функцией объезда препятствий в городе.

Официальных данных о силовой установке пока не раскрывается, однако, учитывая принадлежность к суббренду Galaxy, который специализируется на электромобилях и гибридах, можно ожидать как полностью электрическую, так и гибридную версии.

