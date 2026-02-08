Geely показала новый электрический седан Galaxy A7

Согласно опубликованным техническим характеристикам, новинка на начальном этапе будет оснащаться единственным электромотором мощностью 218 л.с. Для питания двигателя используется литий-железо-фосфатная (LFP) аккумуляторная батарея, точная емкость и запас хода которой пока не раскрываются производителем.

Внешне электрическая модификация отличается от гибридной версии Geely Galaxy A7, выпущенной в 2025 году. Ключевыми изменениями в дизайне стали новый передний бампер с узкими вертикальными воздухозаборниками по бокам, а также отсутствие традиционной антенны-«плавника» на крыше. Зарядный порт для электрокара расположен в правом переднем крыле. Задние фонари сохранили цельную форму, но получили обновлённую графику.

Габариты электрического седана также изменились. По сравнению с плагин-гибридной версией, новый A7 стал на 1,7 см длиннее и на 0,5 см выше. Его полные размеры составляют 4935 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1500 мм в высоту при колесной базе 2845 мм. В списке доступного оборудования значатся колесные диски диаметром 17 и 18 дюймов.

Дата официальной премьеры и начала продаж электромобиля Geely Galaxy A7 будет объявлена компанией позднее.

