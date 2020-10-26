Geely построит новый завод для выпуска премиальных электрокаров

В настоящее время автомобили Polestar собирают на фабрике в промышленном центре китайского Чэнду, которая открылась в конце лета 2019 года. Это предприятие позиционируется как «одно из самых экологичных производств в стране». Там уже налажен выпуск гибрида Polestar 1, а весной этого года к нему присоединился электрический фастбек Polestar 2.

Завод выпускает машины не только для внутреннего рынка, но и на экспорт – они поставляются в Европу. Пока модели Polestar продают в девяти странах, но уже в ближайшее время их количество увеличится до 23-х. Российский рынок компания не рассматривает в качестве приоритетного.