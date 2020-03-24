Polestar запускает в серию новую модель, несмотря на коронавирус

Polestar 2 построен на «вольвовской» платформе CMA. В движение электромобиль приводят два электромотора суммарной мощностью 408 лошадиных сил и 660 Нм момента, которые питает батарея емкостью 78 киловатт-часов. Фастбек набирает первую «сотню» менее чем за пять секунд и проезжает на одной зарядке до 500 километров по циклу WLTP.

Китай постепенно оправляется от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По состоянию на 24 марта 2020 года 90 процентов зараженных COVID-2019 выздоровели, а всего на территории страны, за исключением провинции Хубэй, зарегистрировано 13 370 случаев заболевания. В самой провинции количество заразившихся составляет 67,8 тысячи человек.