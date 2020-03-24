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13:24

Polestar запускает в серию новую модель, несмотря на коронавирус

На конвейер завода в Китае встал электромобиль Polestar 2

Производство Polestar 2 на заводе в Чэнду, Китай © Polestar
Лиза Будрина
Компания Polestar, принадлежащая Volvo и Geely, объявила о начале серийной сборки электромобиля с индексом 2 на предприятии в Китае. В это время производство на европейских и некоторых американских заводах полностью остановлено из-за пандемии коронавируса.

Фабрика Polestar в промышленном центре китайского Чэнду открылась в конце лета прошлого года. Новый завод позиционируется как «одно из самых экологичных производств в стране». Там уже налажен выпуск модели Polestar 1, а теперь к ней присоединился и электрический фастбек Polestar 2. Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 500 тысяч автомобилей в год, часть из которых предназначена для внутреннего рынка, а остальные пойдут на экспорт.

Производство Polestar 2 на заводе в Чэнду, Китай

Polestar

Polestar 2 построен на «вольвовской» платформе CMA. В движение электромобиль приводят два электромотора суммарной мощностью 408 лошадиных сил и 660 Нм момента, которые питает батарея емкостью 78 киловатт-часов. Фастбек набирает первую «сотню» менее чем за пять секунд и проезжает на одной зарядке до 500 километров по циклу WLTP.

Китай постепенно оправляется от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По состоянию на 24 марта 2020 года 90 процентов зараженных COVID-2019 выздоровели, а всего на территории страны, за исключением провинции Хубэй, зарегистрировано 13 370 случаев заболевания. В самой провинции количество заразившихся составляет 67,8 тысячи человек.

Заводы, в том числе и автомобильные, возобновляют работу. Так, например, уже запущены конвейеры завода Tesla в Шанхае, а также фабрик Nissan и Honda в провинции Хубэй.

Источник: Polestar