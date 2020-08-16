Китайский бизнес-седан на агрегатах Volvo раскрыт на официальных снимках

Демонстрационный Geely Preface отличился красными тормозными суппортами, низкопрофильными шинами размерности 225/45 R18 и «спортивным» выхлопом с разведёнными по краям бампера овальными патрубками. Это неспроста, ведь инженеры обещают почти эталонную развесовку, несмотря на переднеприводную переднемоторную архитектуру. Снаряжённая масса невелика: всего 1542 килограмма.

Пока официально подтверждёна единственная силовая установка — 2,0-литровая 190-сильная (300 Нм) бензиновая «турбочетвёрка» Volvo Drive-E в связке с 8-диапазонным «автоматом» Aisin. Полный привод не заявлен.