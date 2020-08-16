Китайский бизнес-седан на агрегатах Volvo раскрыт на официальных снимках

Бизнес-седан Geely на агрегатах Volvo чуть крупнее актуальной модели S60: длина — 4785 миллиметров, ширина — 1869 миллиметров, высота — 1469 миллиметров, колёсная база — 2800 миллиметров. Конструктивно к новинке ближе кроссоверы — Volvo XC40 и Geely FY11, который будет продаваться в России под именем Tugella.
Фото: Geely Preface
Демонстрационный Geely Preface отличился красными тормозными суппортами, низкопрофильными шинами размерности 225/45 R18 и «спортивным» выхлопом с разведёнными по краям бампера овальными патрубками. Это неспроста, ведь инженеры обещают почти эталонную развесовку, несмотря на переднеприводную переднемоторную архитектуру. Снаряжённая масса невелика: всего 1542 килограмма.
Пока официально подтверждёна единственная силовая установка — 2,0-литровая 190-сильная (300 Нм) бензиновая «турбочетвёрка» Volvo Drive-E в связке с 8-диапазонным «автоматом» Aisin. Полный привод не заявлен.
Фирма Geely обещает раскрыть полную информацию о седане Preface на автосалоне в Пекине 26 сентября. На внутреннем китайском рынке новинка появится в продаже до конца года, в 2021 году возможен экспорт на другие рынки, в том числе на российский.