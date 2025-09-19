Тысячи Geely попали под отзыв в России

На некоторых Geely Emgrand при определенных условиях клапан вентиляции в крышке горловины топливного бака может работать некорректно. В результате в системе создастся отрицательное давление. Если мотор будет работать долго, компоненты топливного насоса могут повредить внутреннюю поверхность бака.

На всех отозванных машинах проверят крышку заливной горловины. Также будут проверены система вентиляции и состояние самого бака. Дефектные детали заменят бесплатно для владельцев.