Тысячи Geely попали под отзыв в России

Тысячи Geely попали под отзыв в РоссииНа них может возникнуть проблема с топливным баком
На некоторых Geely Emgrand при определенных условиях клапан вентиляции в крышке горловины топливного бака может работать некорректно. В результате в системе создастся отрицательное давление. Если мотор будет работать долго, компоненты топливного насоса могут повредить внутреннюю поверхность бака.
На всех отозванных машинах проверят крышку заливной горловины. Также будут проверены система вентиляции и состояние самого бака. Дефектные детали заменят бесплатно для владельцев.
Их оповестят о кампании по телефону либо по e-mail. Также можно самостоятельно проверить, подпадает ли седан под акцию, сверившись со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта.
Ранее в России отозвали 23 тысячи Lada Niva. Niva Travel и Niva Legend оборудуют блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС) и блоком управления системой надувных подушек безопасности (СНПБ).