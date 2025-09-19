Новости
Опубликовано 19 сентября 2025, 17:09
1 мин.

Тысячи Geely попали под отзыв в России

На них может возникнуть проблема с топливным баком
В России отзывают тысячи седанов Geely. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило сервисную акцию, затрагивающую 17 736 Geely Emgrand, проданных в России с ноября 2023 года по сегодняшний день. Причина — риск деформации топливного бака. Все работы по устранению дефекта будут бесплатными для владельцев.
На некоторых Geely Emgrand при определенных условиях клапан вентиляции в крышке горловины топливного бака может работать некорректно. В результате в системе создастся отрицательное давление. Если мотор будет работать долго, компоненты топливного насоса могут повредить внутреннюю поверхность бака.

На всех отозванных машинах проверят крышку заливной горловины. Также будут проверены система вентиляции и состояние самого бака. Дефектные детали заменят бесплатно для владельцев.

Их оповестят о кампании по телефону либо по e-mail. Также можно самостоятельно проверить, подпадает ли седан под акцию, сверившись со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта.

Ранее в России отозвали 23 тысячи Lada Niva. Niva Travel и Niva Legend оборудуют блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС) и блоком управления системой надувных подушек безопасности (СНПБ).

