16:49

Объявлена дата старта продаж Geely Tugella в России

Заказать автомобиль можно уже сейчас, а у дилеров кроссоверы появятся под Новый год

Gelly Tugella для российского рынка © Geely
Лиза Будрина
Российский офис Geely объявил о начале приема заказов на кросс-купе Tugella в топовой комплектации Flagship стоимостью 2 499 900 рублей. Официальные продажи начнутся 25 декабря 2020 года.

Кроссовер стоимостью 2,5 миллиона рублей по-умолчанию укомплектован 20-дюймовым дисками, полностью светодиодной оптикой с функцией автоматического управления дальним светом, системой определения усталости водителя, адаптивным круиз-контролем с ограничителем скорости и функцией поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля вплоть до полной остановки.

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Gelly Tugella для российского рынка

Фото: Geely

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Все без исключения «Тугеллы» получили специальный фильтр очистки воздуха по стандарту CN95 (задерживает до 95 процентов вредных частиц), двухзонный климат-контроль, оснащенный системой контроля качества воздуха, фоновую подсветка салона с восемью вариантами цветов и панорамную крышу c люком, а также электропривод пятой двери (багажник можно открыть без помощи рук). В салоне цифровая панель приборов и тачскрин-дисплей мультимедиа диагональю 12,3 дюйма, аудиосистема с восемью динамиками и беспроводная зарядка для смартфона.

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Салон Geely Tugella

Фото: Geely

Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 238 лошадиных сил (350 Нм момента), сопряженным с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач Aisin. Привод полный, с электрогидравлической муфтой BorgWarner.

Разгон до 100 километров в час занимает у кросс-купе 6,9 секунды. Заявленный расход топлива с смешанном цикле 8,1 литра топлива на 100 километров.

В Россию Tugella будет поставляться из Китая, хотя модель белорусской сборки уже прошла сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства.

Источник: пресс-служба Geely