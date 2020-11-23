Объявлена дата старта продаж Geely Tugella в России

Кроссовер стоимостью 2,5 миллиона рублей по-умолчанию укомплектован 20-дюймовым дисками, полностью светодиодной оптикой с функцией автоматического управления дальним светом, системой определения усталости водителя, адаптивным круиз-контролем с ограничителем скорости и функцией поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля вплоть до полной остановки.
Фото: Geely
Как белорусы собирают китайские автомобили Geely для России
Все без исключения «Тугеллы» получили специальный фильтр очистки воздуха по стандарту CN95 (задерживает до 95 процентов вредных частиц), двухзонный климат-контроль, оснащенный системой контроля качества воздуха, фоновую подсветка салона с восемью вариантами цветов и панорамную крышу c люком, а также электропривод пятой двери (багажник можно открыть без помощи рук). В салоне – цифровая панель приборов и тачскрин-дисплей мультимедиа диагональю 12,3 дюйма, аудиосистема с восемью динамиками и беспроводная зарядка для смартфона.
Фото: Geely
Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 238 лошадиных сил (350 Нм момента), сопряженным с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач Aisin. Привод – полный, с электрогидравлической муфтой BorgWarner.
Разгон до 100 километров в час занимает у кросс-купе 6,9 секунды. Заявленный расход топлива с смешанном цикле – 8,1 литра топлива на 100 километров.
В Россию Tugella будет поставляться из Китая, хотя модель белорусской сборки уже прошла сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства.