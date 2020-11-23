Объявлена дата старта продаж Geely Tugella в России

Все без исключения «Тугеллы» получили специальный фильтр очистки воздуха по стандарту CN95 (задерживает до 95 процентов вредных частиц), двухзонный климат-контроль, оснащенный системой контроля качества воздуха, фоновую подсветка салона с восемью вариантами цветов и панорамную крышу c люком, а также электропривод пятой двери (багажник можно открыть без помощи рук). В салоне – цифровая панель приборов и тачскрин-дисплей мультимедиа диагональю 12,3 дюйма, аудиосистема с восемью динамиками и беспроводная зарядка для смартфона.