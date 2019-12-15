Обновлён китайский седан на базе «Короллы» по цене «Гранты»

Geely Vision разработан на основе Toyota Corolla E120 образца 2001 года. В Китае модель выпускается с 2006 года и пережила четыре обновления, поэтому определить прообраз визуально можно только по форме крыши и боковых дверей. После текущего рестайлинга седан получил четырёхсекционные диодные ДХО и «скрытую» выхлопную систему, а также лишился хромированных деталей. Длина Geely Vision не изменилась: от переднего до заднего бампера те же 4,6 метра.
Фото: Geely
Ключевое изменение в салоне — появление функции голосового управления у мультимедийной системы G-Nerlink с 8-дюймовым сенсорным экраном. Ещё дизайнеры пересмотрели оформление воздуховодов и изменили цветовую гамму дверных карт и сидений. Оснащение по-прежнему небогатое: для топ-версий доступны только круиз-контроль, камеры заднего вида и люк.
Фото: Geely
Техническая начинка Geely Vision не изменилась: седан комплектуется атмосферным мотором объёмом 1,5 литра (109 лошадиных сил, 142 Нм крутящего момента) в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Привод — на переднюю ось. Geely заявляет, что новинка расходует не более 6 литров топлива на 100 километров пробега в смешанном цикле.
Продажи обновлённой версии Geely Vision в Поднебесной начнутся в ближайшее время. Вероятно, цена максимально оснащённой версии с вариатором не превысит 75 тысяч юаней (около 676 тысяч рублей). Хотя спрос на Vision в Китае падает, за последние 1,5 года бюджетные седаны разошлись тиражом в 180 тысяч экземпляров.
Компания Geely пыталась продавать Vision в России в 2008-2010 годах, однако в нашей стране трёхобъёмник не прижился. Сейчас китайская фирма делает ставку на кроссоверы.