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14:14

Обновлён китайский седан на базе «Короллы» по цене «Гранты»

Бюджетный Geely Vision претерпел очередной рестайлинг

© Geely
Сергей Ильин
Компания Geely косметически доработала популярный седан Vision для местного рынка. Трёхобъёмник обзавёлся новыми бамперами, радиаторной решёткой, дневными ходовыми огнями и декором. По оценкам китайских СМИ, базовая цена на уровне 54 тысяч юаней (около 486 тысяч рублей по текущему курсу) не будет увеличена.

Geely Vision разработан на основе Toyota Corolla E120 образца 2001 года. В Китае модель выпускается с 2006 года и пережила четыре обновления, поэтому определить прообраз визуально можно только по форме крыши и боковых дверей. После текущего рестайлинга седан получил четырёхсекционные диодные ДХО и «скрытую» выхлопную систему, а также лишился хромированных деталей. Длина Geely Vision не изменилась: от переднего до заднего бампера те же 4,6 метра.

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Фото: Geely

Ключевое изменение в салоне — появление функции голосового управления у мультимедийной системы G-Nerlink с 8-дюймовым сенсорным экраном. Ещё дизайнеры пересмотрели оформление воздуховодов и изменили цветовую гамму дверных карт и сидений. Оснащение по-прежнему небогатое: для топ-версий доступны только круиз-контроль, камеры заднего вида и люк.

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Фото: Geely

Техническая начинка Geely Vision не изменилась: седан комплектуется атмосферным мотором объёмом 1,5 литра (109 лошадиных сил, 142 Нм крутящего момента) в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Привод — на переднюю ось. Geely заявляет, что новинка расходует не более 6 литров топлива на 100 километров пробега в смешанном цикле.

Продажи обновлённой версии Geely Vision в Поднебесной начнутся в ближайшее время. Вероятно, цена максимально оснащённой версии с вариатором не превысит 75 тысяч юаней (около 676 тысяч рублей). Хотя спрос на Vision в Китае падает, за последние 1,5 года бюджетные седаны разошлись тиражом в 180 тысяч экземпляров.

Компания Geely пыталась продавать Vision в России в 2008-2010 годах, однако в нашей стране трёхобъёмник не прижился. Сейчас китайская фирма делает ставку на кроссоверы.

Источник: Autohome.com.cn