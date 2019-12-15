Обновлён китайский седан на базе «Короллы» по цене «Гранты»

Продажи обновлённой версии Geely Vision в Поднебесной начнутся в ближайшее время. Вероятно, цена максимально оснащённой версии с вариатором не превысит 75 тысяч юаней (около 676 тысяч рублей). Хотя спрос на Vision в Китае падает, за последние 1,5 года бюджетные седаны разошлись тиражом в 180 тысяч экземпляров.

Компания Geely пыталась продавать Vision в России в 2008-2010 годах, однако в нашей стране трёхобъёмник не прижился. Сейчас китайская фирма делает ставку на кроссоверы.