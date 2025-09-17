Названы две модели Geely, которые могут стать новыми «Волгами»Финального решения по модельному ряду марки нет
По словам другого источника, в начальную линейку воскрешенной «Волги» может войти другой седан марки Geely — Preface. Модельный ряд пока окончательно не определен; затрудняются собеседники издания назвать и срок запуска проекта.
Зато его в начале сентября озвучил вице-премьер Денис Мантуров. Первые «Волги», по его словам, планируется поставить на конвейер к весне 2026 года. Производством займется специальное созданное для реализации проекта АО «Производство легковых автомобилей» («дочка» ГАЗ).
Ожидается, что сборку наладят на мощностях бывшего завода Volkswagen в Нижнем Новгороде. О производстве Geely под шильдиком «Волга» на том же заводе сообщал и Telegram-канал «Русский автомобиль».
Это не первая попытка вернуть к жизни советскую марку. В прошлом году были представлены сразу три модели на базе китайских Changan: седан D-класса Volga C40, кроссовер С-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40. Однако что-то пошло не так, и проект поставили на паузу.