Названы две модели Geely, которые могут стать новыми «Волгами»

Финального решения по модельному ряду марки нет
Стало известно, какие автомобили будут выпускать под маркой Volga. Марку могут возродить при содействии китайской компании Geely, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, а производство наладят в Нижнем Новгороде. Известны и кандидаты в первые модели Volga — это седан Emgrand и кроссовер Monjaro. В российском офисе Geely пока эту информацию не комментируют.
По словам другого источника, в начальную линейку воскрешенной «Волги» может войти другой седан марки Geely — Preface. Модельный ряд пока окончательно не определен; затрудняются собеседники издания назвать и срок запуска проекта.

Зато его в начале сентября озвучил вице-премьер Денис Мантуров. Первые «Волги», по его словам, планируется поставить на конвейер к весне 2026 года. Производством займется специальное созданное для реализации проекта АО «Производство легковых автомобилей» («дочка» ГАЗ).

Ожидается, что сборку наладят на мощностях бывшего завода Volkswagen в Нижнем Новгороде. О производстве Geely под шильдиком «Волга» на том же заводе сообщал и Telegram-канал «Русский автомобиль».

Это не первая попытка вернуть к жизни советскую марку. В прошлом году были представлены сразу три модели на базе китайских Changan: седан D-класса Volga C40, кроссовер С-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40. Однако что-то пошло не так, и проект поставили на паузу.