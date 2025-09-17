Названы две модели Geely, которые могут стать новыми «Волгами»

По словам другого источника, в начальную линейку воскрешенной «Волги» может войти другой седан марки Geely — Preface. Модельный ряд пока окончательно не определен; затрудняются собеседники издания назвать и срок запуска проекта.

Зато его в начале сентября озвучил вице-премьер Денис Мантуров. Первые «Волги», по его словам, планируется поставить на конвейер к весне 2026 года. Производством займется специальное созданное для реализации проекта АО «Производство легковых автомобилей» («дочка» ГАЗ).